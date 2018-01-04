Кінологи та вибухотехніки перевірили Михайлівський собор у Києві

У Михайлівський золотоверхий собор у четвер, 4 січня навідалися поліцейські, пожежники та вибухотехніки з собаками, аби ретельно перевірити приміщення храму і територію.

На свята тут яблуку ніде впасти, тож, щоб служба пройшла без пригод, у переддень святвечора вирішили про всяк випадок влаштувати планову перевірку. Професіонали своєї справи обстежили приміщення, вивчили план евакуації, аварійні виходи і перевірили, чи вміє персонал користуватись вогнегасниками.

Тим часом, на вулиці теж кипить робота. Німецька вівчарка Тіна шукає вибухівку та зброю на території. Якщо знайдуть щось підозріле, тоді людей будуть евакуйовувати, а вибуховий пристрій знешкоджувати.

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Вірян же просять: якщо побачать підозрілий предмет – негайно викликати поліцію. Всього ж на свята лише у Києві на службах працювали й продовжують працювати півсотні надзвичайників та близько тисячі правоохоронців.