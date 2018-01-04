22:05
4 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кінологи та вибухотехніки перевірили Михайлівський собор у Києві

20:19, сьогодні 252 Читать новость на русском

У Михайлівський золотоверхий собор у четвер, 4 січня навідалися поліцейські, пожежники та вибухотехніки з собаками, аби ретельно перевірити приміщення храму і територію.

На свята тут яблуку ніде впасти, тож, щоб служба пройшла без пригод, у переддень святвечора вирішили про всяк випадок влаштувати планову перевірку. Професіонали своєї справи обстежили приміщення, вивчили план евакуації, аварійні виходи і перевірили, чи вміє персонал користуватись вогнегасниками.

Тим часом, на вулиці теж кипить робота. Німецька вівчарка Тіна шукає вибухівку та зброю на території. Якщо знайдуть щось підозріле, тоді людей будуть евакуйовувати, а вибуховий пристрій знешкоджувати.

Читайте також: Лідер релігійної групи мормонів помер у США

Вірян же просять: якщо побачать підозрілий предмет – негайно викликати поліцію. Всього ж на свята лише у Києві на службах працювали й продовжують працювати півсотні надзвичайників та близько тисячі правоохоронців.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Києві підлітки отруїлися майонезом
 5 жовтня 2017 , 18:10
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада 2017 , 14:14
12 страв на Різдво 2018: рецепти – що готують на Святвечір
 31 грудня 2017 , 18:16
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук