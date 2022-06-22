Кинув гранату в дітей: у поліції розповіли про вибух у дворі багатоповерхівки в Дніпрі
22 червня 2022 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:поліція Дніпропетровщини
У Дніпрі 22 червня чоловік кинув предмет схожий на гранату з вікна. Він вибухнув біля дітей, які в цей момент були у дворі та постраждав 11-річний хлопчик. Згодом у поліції розповіли деталі.
Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як встановили правоохоронці, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння кинув предмет схожий на гранату з вікна квартири на сьомому поверсі будинку,
– розповіли правоохоронці.