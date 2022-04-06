На Кіпрі оголосили жалобу за вбитими у Бучі: фото з акції пам'яті
У містах Кіпру 5 квітня о 19:00 оголосили жалобу за вбитими українцями у Бучі. На набережній зібралися небайдужі різного віку – і діти, і літні люди.
Лише у місті Лімасол на акцію вийшли близько 1 тисячі людей. Про це повідомляє 24 канал.
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У Пафосі люди запалили свічки та викликали їх у форму українського герба. Вони тримали у руках пропори, банери та дитячі іграшки – як символ замордованих дітей на Київщині.
Зауважимо, що під час жалобної церемонії лунала тиха музика, а люди вигукували "Слава Україні" та "Герої не вмирають". Вони виконали гімн України та пройшлися узбережжям.
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Зауважимо, раніше, 27 березня, на Кіпрі відбувся мітинг солідарності з українцями.
До речі, громада українців у Кіпрі розповіла, що на острів прибули вже близько 9 тисячі наших громадян, які рятувалися від війни.