На Кіпрі оголосили жалобу за вбитими у Бучі: фото з акції пам'яті

У містах Кіпру 5 квітня о 19:00 оголосили жалобу за вбитими українцями у Бучі. На набережній зібралися небайдужі різного віку – і діти, і літні люди.

Лише у місті Лімасол на акцію вийшли близько 1 тисячі людей. Про це повідомляє 24 канал.

Раніше У Будапешті відбувся Марш Матерів, щоб привернути увагу угорців до війни

У Пафосі люди запалили свічки та викликали їх у форму українського герба. Вони тримали у руках пропори, банери та дитячі іграшки – як символ замордованих дітей на Київщині.

Зауважимо, що під час жалобної церемонії лунала тиха музика, а люди вигукували "Слава Україні" та "Герої не вмирають". Вони виконали гімн України та пройшлися узбережжям.



Люди облаштували меморіал жертв звірств у Бучі / Фото 24 каналу надали очевидці



На акцію принесли багато дитячих іграшок / Фото 24 каналу надали очевидці



Люди вимагають припинити війну в Україні / Фото 24 каналу надали очевидці

Зауважимо, раніше, 27 березня, на Кіпрі відбувся мітинг солідарності з українцями.

До речі, громада українців у Кіпрі розповіла, що на острів прибули вже близько 9 тисячі наших громадян, які рятувалися від війни.