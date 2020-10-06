Центрвиборчком Киргизстану має намір призначити нові парламентські вибори. Дату повторного голосування повинні визначити протягом двох наступних тижнів.

У Киргизстані будуть нові парламентські вибори

Про це повідомив голова Центрвиборчкому Абдижапар Бекматов. Як розповів він у коментарі інформаційній агенції "Кабар", виборчі терміни скорочуються на третину.

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Тобто, якщо раніше ЦВК повинен був провести вибори протягом 90 днів, то тепер має це зробити упродовж 60 днів.

Зауважимо, що раніше Центрвиборчком Киргизстану офіційно визнав недійсними підсумки попередніх виборів до парламенту, які пройшли 4 жовтня. Крім того, члени ЦВК обговорили питання щодо саморозпуску.

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