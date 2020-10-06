Центральна виборча комісії Киргизстану 6 жовтня розглянула питання нещодавніх парламентських виборів у країні. За результатами засідання, ЦВК не визнала підсумки голосування.

ЦВК визнала підсумки виборів у Киргизстані недійсними

Про це розповіла один із членів Центрвиборчкому Гульнара Джурабаєва у коментарі виданню 24.kg. За її словами, під час засідання обговорили також питання про саморозпуск.

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Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому разі буде рішення про дострокове складення повноважень,

– наголосила Джурабаєва.

Зауважимо, після оголошення попередніх результатів парламентських виборів у столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули протести, також виникли сутички між мітингувальниками та силовиками. Зрештою демонстрантам вдалося проникнути у кілька адміністративних будівель.

Акції проводять п'ять партій "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" та "Ордо", раніше вони підписали резолюцію про об'єднання. Також вони заявили, що не визнають результати виборів через масові порушення та фальсифікації.

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