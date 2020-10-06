Протестувальники у Киргизстані випустили із СІЗО експрезидента Атамбаєва: відео
Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва на вимогу учасників протесту звільнили з-під варти вночі 6 жовтня. Чиновник перебував у СІЗО із серпня 2019 року.
Після захоплення будівлі парламенту протестувальники рушили до будівлі Державного комітету із нацбезпеки. Вони вимагали звільнити підозрюваного у корупції Атамбаєва. Про це повідомляє "Настоящее время".
Читайте також У Бішкеку силою розігнали мітинг через парламентські вибори: багато поранених – відео
Силовики, які охороняли ДКНБ, вийшли з піднятими руками і сказали, що вони з народом. Після перемовин з керівництвом експрезидента випустили на волю.
Дивіться відео звільнення Атамбаєва із СІЗО
Головне про протести у Киргизстані
- Люди незгідні з результатами парламентських виборів 4 жовтня. Лише 4 політичні сили подолали прохідний бар'єр до парламенту, 3 з них – пов'язані з чинною владою.
- Виборці вийшли на протести. Вони заявлять, що результати голосування – сфальсифіковані.
- Силовики розганяли демонстрантів. Вони використовували гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати та водомети.
- Внаслідок цього одна людина загинула, близько 590 – поранені.