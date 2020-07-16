Новий голова Нацбанку України Кирило Шевченко пообіцяв не допустити неконтрольованої інфляції та емісії гривні. Шевченко також зазначив, що співпраця з МВФ є необхідною для подальшої роботи фінансової системи.

Плани Шевченка на посаді голови НБУ

"Я як голова НБУ не допущу неконтрольованої інфляції та емісії", – заявив Шевченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. Більше про свої плани новий голова НБУ розповів також на засіданні парламенту перед своїм призначенням, повідомляє 24 канал.

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Шевченко заявив, що головне завдання, яке йому поставив президент, – збереження інституційної незалежності НБУ.

Що таке емісія? Випуск грошей, що призводять до загального збільшення грошової маси, що перебуває в обороті.

Чи звільнять заступників голови НБУ

Шевченко також зазначив, що намагатиметься формувати команду, з якою йому буде комфортно працювати. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський кілька разів питав у Шевченка, чи збирається він звільняти в.о. голови НБУ Катерину Рожкову, заступника голови НБУ Олега Чурія та інших членів правління. Шевченко відмовився відповісти на це питання.

У мене є з усіма робочі відносини. З кимось ми працюємо більше, з кимось – менше,

– сказав він.

Тоді Дубінський почав наполягати на тому, щоб Шевченко відповів, чи збирається звільняти Рожкову. На це Шевченко відповів, що вже розповів про свій підхід до кадрової політики.

"Рожкова не є винятком з мого підходу до кадрів", – сказав він.

Програма ще напрацьовується

Шевченко також сказав, що його програма діяльності наразі напрацьовується. Він наголосив, що вона не може бути створена без Ради НБУ і буде презентована з Радою.

Відповідаючи на питання про головні провали НБУ за останній час, Шевченко звернув увагу на волатильність нацвалюти.

Будь-яка волатильність викликає турбулентність серед виборців в тому числі. Це те питання, на яке я особисто буду звертати найбільшу увагу,

– заявив він.

Що таке волатильність? У фінансовій статистиці характеризує тенденцію ринкової ціни або доходу змінюватися з часом.

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Виступ Шевченка в Раді

Під час виступу в парламенті Шевченко завив, що українська економіка починає виходити з карантинних обмежень, проте продовжує стагнацію. Він назвав конкретні кроки. Які може зробити НБУ в цій ситуації.

Я підтримую політику НБУ, спрямовану на забезпечення макроекономічної, макрофінансової стабільності банківської системи. У досягненні цих цілей інструмент інфляційного таргетування вже продемонстрував свою ефективність,

– сказав новоспечений голова НБУ.

Як приклад він навів 2014 – 2016 роки, коли Україна зіткнулася з девальвацією (падінням) гривні. Тоді політика фінансового таргетування сприяла стабілізації фінансового сектора.

НБУ також надалі продовжуватиме заходи щодо посилення фінансової стійкості банків. Зокрема, у планах – посилення роботи з часткою проблемних кредитів у банківській системі. Яка на сьогодні становить 48%.