Кіровоградщина опинилася під ракетним ударом: стали відомі перші наслідки

Кіровоградщина вдень 15 серпня опинилася під загрозою російської ракетної атаки. Монітори повідомляли про рух ракет у напрямку області, зокрема Кропивницького.

Про це повідомляють Повітряних Сил ЗС України.

Що відомо про рух ворожих цілей?

Під час атаки спочатку фіксували рух ракет над сусідніми регіонами. Зокрема, повідомлялося про ракети в Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях, які згодом почали рухатися у напрямку Кіровоградщини.

Моніторингові канали повідомляли про кілька груп ракет, які прямували в напрямку Кропивницького. Згодом з'явилося попередження, що 3 ракети Х-59 та 1 "Бандероль" практично одночасно наближаються до міста.

Як повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, унаслідок ворожого удару в Кропивницькому районі зафіксували загоряння на відкритій території.

Вся інформація наразі уточнюється. Прошу усіх дотримуватися правил безпеки під час сигналів повітряної тривоги. І вкотре наголошую на важливості дотримання інформаційної гігієни,

– зазначив він.

Мешканцям області варто залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за повідомленнями військової адміністрації й Повітряних Сил.

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Крім того, під удар ворога вдень 15 серпня потрапив й Кривий Ріг. Спочатку в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів, а згодом з'явилося попередження про ракетну небезпеку.

Близько 14:54 моніторингові канали повідомили про наближення ракети до Кривого Рогу, після чого в місті пролунав вибух. Над місцем удару здійнялася хмара диму.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив російський удар по місту. За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа, а один чоловік отримав поранення. Наразі наслідки російського обстрілу уточнюють.