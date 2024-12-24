У нардепа Кісільова знайшли незадекларовані 70 мільйонів доходів і люксові авто

Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з журналістами виявили у народного депутата Ігоря Кісільова ознаки незаконного збагачення на суму понад 70 мільйонів гривень. Інформація передана до Офісу Генерального прокурора.

Депутата обрали від незаконної партії "ОПЗЖ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.

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Чим незаконно заволодів Кісільов

Розслідувачі з’ясували, що Кісільов проживає в елітному житловому комплексі Diamond Hill у Києві. Вартість такої ж, як у нього, квартири площею 360 квадратних метрів, залежно від ремонту, може сягати від 2 до 5 мільйонів доларів.

Крім того, депутат користується розкішними автомобілями, зареєстрованими на дружину. Зокрема, журналісти зафіксували, як він пересувався на автомобілях Mercedes і Range Rover, оформлених на компанію його дружини.

Досліджуючи фінанси родини, журналісти виявили, що у 2023 році дружина нардепа Ганна Кісільова отримувала дохід від компанії "ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ". Саме ця компанія є власником Range Rover 2023 року випуску. Зокрема, журналісти зафіксували їхні візити до столичних ресторанів і заміського відпочинкового комплексу "SHELEST".

Також стало відомо, що на цьому автомобілі Кісільови виїжджали за кордон 9 червня 2024 року. Депутат залишався за межами країни тоді аж два місяці.

Сам Кісільов пояснює, що Range Rover – це службовий автомобіль дружини, тому він не зобов’язаний декларувати його.

Раніше журналісти повідомляли, що Кісільов проживає у дорогій київській квартирі, яку він пояснював належністю до родинного майна.