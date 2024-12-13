За його словами, лише новообраний президент США може зупинити війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в етері американського телеканалу Fox News.

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Келлог припустив, коли може закінчитися війна

У спецпредставника Трампа поцікавилися, чи зміг би Вашингтон запросити українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна у США задля проведення перемовин між ними обома. Келлог своєю чергою сказав, що Трамп здатен на це.

Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити – це президент Дональд Трамп, і він це зробить,

– заявив він.

На його думку, це була б хороша ідея. Тому, як каже Келлог, не варто "виводити щось за межі можливого", оскільки він не буде здивований подібним потенційним рішенням Дональда Трампа.

До слова, Foreign Affairs швидке припинення війни може вимагати компромісів, які не влаштують жодну зі сторін, тож Дональд Трамп не зможе швидко завершити це. Видання пише, що "ані Путіна, ані Зеленського не вдасться легко змусити до переговорів".