Єрмак зустрівся з Келлогом у Києві: які деталі розповів очільник Офісу президента

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог 19 лютого прибув до Києва. Його першою зустріччю в Україні стала розмова з Андрієм Єрмаком.

Про це повідомив сам керівник Офісу Президента України, передає 24 Канал. Він подякував Келлогу за конструктивний діалог.

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Якими деталями поділився Єрмак

За словами очільника ОП, для України важливо, аби спецпосланець Трампа отримав повну інформацію про ситуацію на фронті та "стійкість і дух нашої нації". Зокрема, для американської сторони проведуть брифінги від військового командування.

Єрмак висловив сподівання на продовження американської підтримки й відкриті відносини між Україною й США, в яких пануватиме довіра та принципи взаємного успіху.

Принцип нічого про Україну без України – ключовий. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами,

– написав Єрмак.

Україна зацікавлена в стратегічному, довготривалому та всеохопному партнерстві із США, що охоплює гарантії безпеки й розширену оборонну та економічну співпрацю.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт разом з Келлогом, аби той він поспілкувався з українськими захисниками. На думку глави держави, на усі питання відповіді є "у звичайних людей".