Про це передає як місцева пропаганда, так і міжнародні медіа.

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Офіційна причина – коронавірус, який, мовляв, спричинив руйнівну шкоду китайській національній безпеці. Повідомляється, що Компартія віддала наказ якнайшвидше готувати збройні сили для потенційних воєнних конфліктів, а також проводити навчання у гнучких, наближених до умов реальності, умовах.

Окрім цього, КНР збільшила фінансування збройних сил минулого тижня – на 6,6%. Речник Міноборони КНР пояснив збільшення військового бюджету фразою: "Світ не мирний".

Західні аналітики відмічають, що КНР підтвердила шлях мілітаризму з моменту, коли понад 62 держави, у тому числі України, почали вимагати незалежного розслідування щодо походження та спалаху китайського вірусу в Ухані.

У свою чергу пропагандистське видання "Сіньхуа", цитуючи виступ Сі під час засідання фейкового парламенту КНР, зазначає слова лідера Компартії: "Важливо вивчати нові шляхи тренування та готування до війни… Важливо підготуватися до збройних боїв, проводити гнучкі та актуальні воєнні тренування, а також посилити наші військові можливості для подальших воєнних операцій".

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Про які саме військові місії мова – не повідомляється. Однак, Міноборони КНР не приховує – в першу чергу комуністична армія боротися з "сепаратизмом". Спочатку в Гонконзі, а потім – на території незалежного Тайваню.

Окрім цього, КНР усе більше зливається у військово-економічний союз з Росією. Відтепер Пекін не тільки підтримує Росією з усіх зовнішньо-політичних питань, і навпаки, але й поставляє гуманітарну допомогу російській армії, у тому числі – медичного характеру. Чи приїхали китайські маски та медичні костюму російським агресорам на Донбас – поки що невідомо.