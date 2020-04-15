Смертельне мовчання Китаю: коли насправді все почалося

Китайська влада посилює контроль над публікацією досліджень про COVID-19. Чому КНР веде жорсткий контроль щодо теми коронавірусу?

1. Пекин усиливает контроль над исследованиями коронавирусов на фоне споров между США и Китаем о происхождении вирусов

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Китай ввел ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса в соответствии с директивой центрального правительства и онлайн-уведомлениями, опубликованными двумя китайскими университетами, которые с тех пор были удалены из интернета.

В соответствии с новой политикой все научные статьи по COVID-19 будут подвергаться дополнительной проверке перед отправкой на публикацию.

Согласно удаленным сообщениям, исследования по происхождению вируса будут подвергнуты дополнительной проверке и должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства.

Медицинский эксперт в Гонконге, сотрудничавший с исследователями с материка в деле публикации клинического анализа случаев COVID-19 в международном медицинском журнале, сказал, что в феврале его работа не подвергалась такой проверке.

По всей видимости усиление проверок стало последней попыткой правительства Китая контролировать историю происхождения пандемии коронавируса, унесшей более 100 тыс. жизней и вызвавшей заболевание более 1,7 миллиона человек во всем мире с момента ее возникновения в городе Ухань в Китае в декабре.

С конца января китайские исследователи опубликовали серию исследований COVID-19 во влиятельных международных медицинских журналах. Некоторые выводы о ранних случаях заболевания коронавирусом, например, о времени, когда впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку, вызвали вопросы к официальному отчету правительства о начале эпидемии и спровоцировали споры в китайских социальных сетях. Теперь китайские власти, похоже, ужесточают контроль над публикацией исследований по COVID-19.

Китайский исследователь, говоривший на условиях анонимности из-за страха перед преследованиями, сказал, что этот шаг является тревожным событием, которое, вероятно, будет препятствовать проведению важных научных исследований.

Я думаю, что это скоординированные усилия китайского правительства по контролю описания и представлению его таким образом, как будто бы вспышка эпидемии произошла не в Китае,

– сказал исследователь CNN.

"Я не думаю, что они потерпят любое объективное исследование, чтобы изучить возникновение этой болезни".

CNN обратился в МИД Китая за комментариями.

Усиленная проверка

В соответствии с директивой, выпущенной научно-техническим департаментом Министерства образования, "научные статьи о выявлении происхождения вируса должны строго и жестко контролироваться".

Директива устанавливает уровни одобрения таких публикаций, начиная с академических комитетов в университетах. Затем их необходимо отправить в научно-технический отдел Министерства образования, который затем направляет документы в целевую группу при Госсовете для проверки. Только после того, как университеты получат ответ от целевой группы, статьи могут быть представлены в журналы. Другие публикации по COVID-19 будут проверяться академическими комитетами университетов, исходя из таких условий, как "академическая ценность" исследования и "своевременность сроков публикации".

Директива основана на инструкциях, выпущенных 25 марта на заседании целевой группы Госсовета по предотвращению и контролю COVID-19.

Документ был впервые опубликован в пятницу утром на веб-сайте университета Фудань в Шанхае, одного из ведущих университетов Китая. Когда CNN позвонил по контактному номеру, оставленному в конце уведомления, сотрудник научно-технического департамента министерства образования подтвердил, что они действительно выпустили эту директиву.

Однако это не должно было быть обнародовано – это внутренний документ,

– сказал человек, который отказался назвать свое имя.

Несколько часов спустя страница университета Фудань была удалена.

Китайский университет геонаук в Ухане также опубликовал аналогичное уведомление о дополнительной проверке документов COVID-19 на своем веб-сайте. После этого страница была удалена, но сохраненная в кэше версия остается доступной.

Китайский исследователь, говоривший с CNN, сказал, что уведомление было выпущено несколько дней назад, добавив, что дополнительным проверкам подверглись только исследования по COVID-19.

Дэвид Хуэй Шу-Чон, эксперт по респираторной медицине в Китайском университете Гонконга, сказал, что он не сталкивался с какими-либо дополнительными проверками, когда он и группа исследователей из материкового Китая опубликовали клинический анализ случаев COVID-19 в New England Journal of Medicine в феврале. "Тогда процесс был действительно прост", – сказал он CNN по телефону.

Хуэй сказал, что он пересматривал черновик своей статьи до 3 часов утра того дня, когда она должна была быть представлена в журнал, и к полудню статья была отправлена ​​в NEJM. "Никаких ограничений не было", – сказал он.

"Я не знаю, так ли это, потому что некоторые исследователи опубликовали что-то, что считается чувствительным внутри страны в Китае. (Я) не уверен, что это из-за разногласий о происхождении вируса, нечувствительные вещи тоже становятся чувствительными".

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Происхождение вируса

В конце декабря Ухань сообщил о первых случаях коронавируса, которые власти связали с рынком морепродуктов в городе. Ученые в Китае и на Западе говорят, что вирус, вероятно, появился у летучих мышей и передался людям через промежуточного хозяина – так же, как его двоюродный брат, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах.

Тем не менее часть китайских социальных сетей и даже правительство страны, похоже, начали совместную кампанию, подвергающую сомнению (официальную) версию о происхождении вируса.

Китайские официальные лица и государственные СМИ неоднократно подчеркивали, что не было никакого заключения о точном происхождении вируса. В прошлом месяце представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь объявил в Twitter о заговоре, в соответствии с которым вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.

В Китае исследовательские работы по коронавирусу уже подвергаются проверке после того, как они были представлены в китайские академические журналы, сообщает редактор китайского медицинского журнала. Ван Лан, выпускающий редактор журнала "Китайский журнал эпидемиологии", сообщила, что все статьи о COVID-19 должны пройти процедуру одобрения "основных тем" после того, как они представлены в ее журнал. "Это всегда имело место", сказала она CNN. "Они должны быть одобрены тремя уровнями организаций. Это долгий процесс".

Китайский исследователь, просивший об анонимности, заявил, что согласно новым ограничениям, исследование коронавируса, противоречащее официальной версии, может быть остановлено Пекином. "Я думаю, что важность заключается в том, что международное научное сообщество должно осознать, что любой журнал или любая рукопись из китайского исследовательского учреждения подвергается двойной государственной проверке", – сказал исследователь. "Для них важно знать, что между независимыми научными исследованиями и окончательной публикацией существуют дополнительные барьеры".

2. Уведомление об усилении контроля за публикациями научных работ о новой коронавирусной пневмонии

Уведомление Министерства науки и технологии КНР, 5 апреля 2020 г.

Колледжи и связанные с ними подразделения:

В соответствии с требованиями Министерства науки и технологий и фактической ситуацией в школе, в настоящее время усилен контроль за публикациями о результатах исследований новой коронавирусной пневмонии.

1. Академические работы о происхождении нового коронавируса перед публикацией должны быть рассмотрены академическим комитетом школы с акцентом на подлинность статьи и ее пригодность для публикации. После того, как такая рецензия получена, школа направляет статью в Министерство науки и технологий. Статья может быть опубликована только после рецензии Министерства науки и технологий.

2. Научные исследования о других пневмониях, кроме новой, до публикации должны рассматриваться академическим комитетом с точки зрения их научной ценности и своевременности их публикации. После того, как рецензия получена, ученый комитет школы формирует письменное заключение, и соответствующий автор работы направляет ее для дальнейшей публикации.

В декабре 2019 года в Ухане началась эпидемия пневмонии. Ко 2 января 2020 года новый штамм коронавируса, который позднее был определен как SARS-CoV-2, был подтвержден у 41 человека, госпитализированного с пневмонией. Две трети из них имели прямое отношение к Уханьскому оптовому рынку морепродуктов. Поскольку коронавирусы (такие, как SARS-CoV и MERS-CoV) циркулировали в основном среди животных, и была установлена связь между вспышкой пневмонии и рынком, предполагалось, что вирус мог передаться от животного к человеку (зооноз).

Первоначально предполагалось, что источником вируса являются змеи или летучие мыши, учитывая разнообразие диких животных, продаваемых на рынке. Тем не менее остается неясным, продавались ли вообще летучие мыши на рынке. (В списках продававшихся видов животных и прейскурантах Уханьского оптового рынка летучие мыши так и не обнаружены. – А.И.) Более поздние исследования показали, что панголины могли быть промежуточным хозяином вируса, происходящего от летучих мышей. Однако, хотя существует общее согласие о том, что летучие мыши могут быть основным источником вируса, панголин как промежуточный хозяин вируса пока не подтвержден.

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Несмотря на ту роль, какую рынок сыграл в пандемии, пока неясно, началась ли новая вспышка коронавируса именно на рынке. Самая ранняя дата появления первых симптомов была отмечена 1 декабря 2019 года у человека, не имевшего никакого контакта с рынком или с другими 40 людьми, затронутыми коронавирусом.

В статье большой группы китайских исследователей из нескольких учреждений, опубликованной в The Lancet, приводятся подробности о первых госпитализированных пациентах (41 чел.), у которых была подтверждена инфекция SARS-CoV-2. Их данные показали, что из первых пациентов (41 чел.) 13 человек не имели связи с рынком, что, по словам специалиста по инфекционным заболеваниям Дэниела Люси, является значительным показателем.

В более поздней публикации The Lancet сообщалось, что из первых 99 человек, подтвержденных на наличие COVID-19 в Уханьской больнице Jinyintan между 1 и 20 января 2020 года, 49 чел. имели историю контактов с рынком. Тем не менее в публикации не указывалось, был ли рынок источником коронавируса или же просто ключевым передаточным звеном в развитии эпидемии.

В целях выяснения происхождения SARS-CoV-2 были взяты пробы у животных на рынке в период с 1 по 12 января 2020 года. В конце января 2020 года Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил, что вирус присутствует в 33 образцах из 585 проб окружающей среды. 31 образец из этих 33 проб был обнаружен в районе рынка, где находятся дикие животные. Это стало еще одним свидетельством той роли, какую сыграл рынок. Однако его идентификация именно как источника эпидемии была оспорена. В обзоре, опубликованном 24 января 2020 года, отмечается, что рынок не был связан ни с одним из случаев COVID-19 за пределами Китая.

4. Первый подтвержденный случай COVID-19 в Китае относится к 17 ноября 2019 года

Правительственные документы утверждают, что первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть житель провинции Хубэй в возрасте 55 лет, но "нулевой пациент" еще не найден.

Первый случай заражения COVID-19 болезнью, вызванной новым коронавирусом, в соответствии государственными (КНР) данными, оказавшимися в распоряжении South China Morning Post, произошел не позже 17 ноября.

До настоящего времени китайские власти выявили по меньшей мере 266 человек, какие были инфицированы в прошлом году, и все они в какой-то момент попали под медицинское наблюдение. Некоторые из этих случаев были установлены, вероятно, задним числом после того, как органы здравоохранения проверили образцы, взятые у подозреваемых пациентов. Интервью с осведомителями из медицинского сообщества показывают, что китайские врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием в конце декабря.

Ученые пытаются составить карту-схему раннего распространения COVID-19 с момента сообщения об эпидемии в городе Ухань в центральном Китае в январе, за два месяца до того, как вспышка стала глобальным кризисом в области здравоохранения. Знание о том, как распространяется болезнь, и определение того, как необнаруженные и незарегистрированные случаи способствовали ее передаче, значительно улучшат их понимание масштабов этой угрозы.

Согласно правительственным данным, полученным SCMP, 55-летнее лицо из провинции Хубэй было, возможно, первым человеком, кто заболел COVID-19 17 ноября.

С этой даты каждый день регистрировалось от одного до пяти новых случаев заболевания. К 15 декабря общее дневное число инфекций составило 27, это первое ежедневное двузначное увеличение числа заболевших было зарегистрировано властями 17 декабря. К 20 декабря общее число подтвержденных случаев заболевших достигло 60.

27 декабря Чжан Цзисянь, врач из провинциальной больницы интегрированной китайской и западной медицины провинции Хубэй, сообщил китайским органам здравоохранения, что эта болезнь вызвана новым коронавирусом. К этой дате более 180 человек были инфицированы, хотя в то время врачи могли не знать обо всех из них.



На последний день 2019 года число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло до 266. А на первый день 2020 года – до 381.

Хотя правительственные записи регистрации больных так и не были обнародованы, они дают ценную информацию о том, как заболевание распространялось в первые дни, какова была скорость его распространения, а также о том, сколько подтвержденных случаев было зарегистрировано Пекином.

В настоящее время ученые стремятся идентифицировать так называемого "нулевого пациента", который может помочь им отследить источник коронавируса, который, как считается, передался людям от дикого животного, возможно, от летучей мыши.

Из первых девяти случаев, зарегистрированных в ноябре – у четырех мужчин и пяти женщин, ни один не был подтвержден как "нулевой пациент". Все они были в возрасте от 39 до 79 лет, но неизвестно, сколько из них были резидентами Уханя, столицы провинции Хубэй и эпицентра вспышки.

Вполне возможно, что были зафиксированы и более ранние случаи заражения по сравнению с теми данными, какие оказались в распоряжении SCMP.

Согласно веб-сайту Всемирной организации здравоохранения, первый подтвержденный случай COVID-19 в Китае был зарегистрирован 8 декабря, но международная организация сама не отслеживает заболевания, а лишь полагается на информацию, предоставляемую правительствами стран-членов.

В отчете, опубликованном в медицинском журнале "Ланцет" китайскими врачами из больницы Цзиньинтань в Ухане, где лечили некоторых из самых ранних пациентов, дата первой известной инфекции была указана как 1 декабря.

Доктор Ай Фен, первый известный осведомитель, рассказал журналу People в интервью, позднее подвергнутом цензуре, что тесты показали, что пациент в центральной больнице Уханя был диагностирован 16 декабря как зараженный неизвестным коронавирусом.

Отчеты других врачей указывают, похоже, на то, что медицинское сообщество в Ухане узнало об этой болезни в конце декабря.

В предыдущих отчетах говорилось, что хотя городские врачи собирали образцы подозрительных случаев в конце декабря, они не могли подтвердить свои выводы, поскольку они были блокированы бюрократией – такой, как необходимость получать разрешения от Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, которая могла занять целые дни. Им также было приказано не разглашать какую-либо информацию о новой болезни для общественности.

Даже 11 января органы здравоохранения Уханя все еще утверждали, что на ту дату был только 41 подтвержденный случай заболевания.

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5. Как заболеть коронавирусом

Первая британская жертва, 25-летний Коннор Рид описывает, как "худшая болезнь, какая у него когда-либо была", з аставила его потеть, дрожать, задыхаться, когда горели его глаза и болели кости

Коннор Рид, 25 лет, преподаватель-иммигрант из Северного Уэльса, живет и работает в Ухане. В ноябре он стал первым британцем, который заразился смертельным коронавирусом. Сейчас он рассказывает, как он победил болезнь, распространяющуюся по всему земному шару. Коннор Рид проработал в школе в Ухане, Китай, почти год. 25 ноября 2019 года он стал первым британцем, заразившемся коронавирусом...

День 1: Понедельник 25 ноября: у меня простуда...

День 7: Я слишком рано обрадовался. Я чувствую себя ужасно. Это уже не просто простуда. У меня все болит, голова болит, глаза горят, горло сжалось. Простуда дошла до моей груди, и у меня отрывистый кашель...

День 12: У меня был рецидив. Я думал, что мне становится лучше, но грипп совершил реванш. Мое дыхание затруднено. Просто встать и пойти в ванную комнату, я задыхаюсь и истощен. Я потею, сгораю, кружится голова и дрожит. Телевизор включен, но я не могу понять это. Это кошмар...

День 15: Все дни теперь сливаются воедино...

День 19: Я достаточно здоров, чтобы выйти, чтобы купить еще тигрового бальзама. Мой нос достаточно прочистился, чтобы почувствовать запах того, что готовят мои соседи, и я думаю, что впервые за почти две недели у меня может появиться аппетит...

День 22: Я надеялся вернуться на работу сегодня, но не повезло. Пневмония прошла, но теперь у меня боль, как будто меня сбил паровой каток. Мои пазухи агонизируют, мои барабанные перепонки чувствуют себя готовыми лопнуть. Я знаю, что не должен, но я массирую свое внутреннее ухо ватными палочками, пытаясь снять боль...

День 52: Уведомление из больницы информирует меня, что я заразился Уханьским коронавирусом…

...Поскольку вспышка стала международными новостями, я видел истерические сообщения (особенно в СМИ США) о том, что на рыбном рынке продаются такие экзотические виды мяса, как летучая мышь и даже коала. Я никогда не видел этого…