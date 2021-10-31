Похоже, что точкой невозврата во всей этой истории стало испытание Китаем новейших гиперзвуковых ракет. Американские СМИ заявили об испытании китайских гиперзвуковых ракет еще 17 октября.

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Пентагон решил впервые прокомментировать ракетные запуски Китая. США крайне встревожены, что Китай продвинулся так далеко в разработке новых типов вооружений. Американский Генерал Марк Милли даже провел аналогию между сегодняшним Китаем и СССР времен холодной войны, когда советы впервые запустили в космос спутник.

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Как действуют США

Очевидно, что и Вашингтон, и Пекин воспринимают свои нынешние отношения как начало новой холодной войны. Вот именно поэтому слова "двусмысленность" и "уговоры" отходят на второй план. Обе стороны пытаются продемонстрировать друг другу свою именно военную мощь.

Китай за 2021 год серьезно увеличил количество военных провокаций вокруг Тайваня. Практически еженедельно с острова поступают сообщения, что китайские истребители вторгаются в их воздушное пространство. Да и сам Китай неоднократно заявлял, что готов взять Тайвань силой.

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Вот на фоне подобных угроз, США наконец сделали практически симметричный ответ. Накануне президент Тайваня Цай Инвень подтвердила слухи о том, что военные США действительно проводят тренировки на Тайване.

Накануне издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, заявило, что США тайно отправили на остров морских пехотинцев и спецназ для тренировок тайваньской армии. Хотя, официально последний отряд американских военных покинул остров еще в 1979 году.

На протяжении этих лет США продолжали сотрудничать с Тайванем, повышая боеспособность местной армии. Однако возврат именно американских военных создает прецедент, который точно заметят в Пекине.

Что еще получает Тайвань

Но американцы решили пойти еще дальше, и увеличить не только военную силу Тайваня, но и поднять политический вес острова в мире. Сенаторы США предлагают принять Тайвань в межамериканский банк развития. При чем Тайвань не будет занимать деньги у США, а как раз таки наоборот – будет помогать развивать другие страны.

Сейчас на таких же условиях членами межамериканского банка развития являются многие европейские страны, Япония, Израиль и Южная Корея. Китай тоже является членом этого банка. То есть буквально, внутри этой структуры Тайвань будет таким же полноценным членом, как и сам Китай.

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Это несмотря на то, что официально США признают остров частью Поднебесной. Таким образом американские законодатели пытаются увеличить субъектность Тайваня на мировой арене. Сенаторы США утверждают – это решение тоже является ответной мерой на угрозы со стороны Китая.

Какие угрозы имеет Китай

Более того, ранее США предложили восстановить Тайвань еще и в ООН, как полноправного участника организации. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что участие Тайваня в ООН вопрос прагматический, а не политический и призвал страны, представленные в организации поддержать участие Тайваня.

Пекин тут же разгневался и заявил, что Тайвань по-прежнему является частью Китая. При этом власти Тайваня заявляют, что не настроены враждебно по отношению к Китаю. Президент самоуправляемого острова Цзай Инвэнь говорит, что она готова даже провести переговоры с Си Цзиньпином, чтобы снизить эскалацию.



Цзай Инвэнь готова даже провести переговоры / Фото Flickr

Она считает, что коммунистическая партия Китая должна решить для себя – каких отношений они хотят с миром, ведь желание Поднебесной аннексировать Тайвань все сильнее загоняет Китай в изоляцию.

Байден объединяет демократические страны

Пока эта изоляция не сильно то и заметна, да и для самого Китая проходит безболезненно. Но в какой-то момент давление всего западного мира может стать для Китая разрушительным. Ведь Байден уже сейчас объединяет демократические страны в борьбе с авторитарными режимами.

Похоже, что у США это выходит достаточно успешно. Ведь если еще вчера было не до конца понятно, будут ли американцы защищать Тайвань, то сегодня они громко говорят: "Да, будем". И это отчетливо видят и на Западе, и на Востоке.