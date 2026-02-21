Росія отримує пріоритетно, – командир "Ахіллесу" відверто про роль Китаю у війні

Китай продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Зокрема, росіяни, імовірно, отримують безпілотники, що були виготовлені в Китаї, через Таїланд. Це загроза для нашої країни, тому маємо цьому протидіяти.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" і Герой України Юрій Федоренко, пояснивши, як Китай підтримує Росію та створює серйозні складності для нашої країни. Також Пекін з початку війни допоміг Москві втричі збільшити виробництво балістичних ракет "Іскандер-М".

До теми У Китаї відповіли на закиди про підтримку Росії в розробці ракет "Орешник"

Як Китай впливає на оборонні спроможності України?

Федоренко зазначив, що саме зі схвалення Китаю північнокорейські війська воювали на боці російської армії. Бійці з КНДР отримали необхідний досвід участі в сучасній війні для впровадження його у своїй системі навчань, зокрема, щодо безпілотних систем. І цей досвід, звісно, активно перебирає Китай.

Також завдяки тому, що у Китаї дешева робоча сила, у країні розвинуте величезне виробництво. Це дозволяє КНР виробляти безліч товарів, зокрема, й високотехнологічних елементів.

Китай фактично закрив технологічний прогрес, тому країнам Північноатлантичного альянсу, Сполученим Штатам Америки було не потрібно витрачати величезні кошти на розробку та серійне виготовлення чіпів та іншої номенклатури, які застосовуються для виробництва безпілотників. І в певний момент Китай став монополістом, що напряму вплинуло на безпеку та оборону цивілізованого світу,

– пояснив командир бригади "Ахіллес".

Сьогодні країни НАТО намагаються подолати технологічний розрив, який існує, і залучають українців для спільної розробки та виготовлення безпілотників та інших номенклатур техніки.

Варто знати. За даними Bloomberg, Китай постачає в Росію дрони через Таїланд. За 11 місяців 2025 року Бангкок отримав від Пекіну дронів на 186 мільйонів доларів. А вже Таїланд продав Росії безпілотників на 125 мільйонів доларів. Це 88% усіх дронів, що він експортує. Також ця сума у вісім разів перевищує закупівлю Росією дронів у Таїланду у 2024 році.

"Якщо взяти оптоволоконний кабель, який застосовується FPV дронами-камікадзе, то кращий кабель постачається з Китаю саме до Росії. Водночас Україна постійно вимушена шукати різні інструменти для того, щоб завести кабель з тих країн, які його виготовляють, зокрема отримати часткове постачання із Китаю", – наголосив Федоренко.

Схожа ситуація, на його думку, з топовим коптером Мavic, який використовується для ближньої розвідки та завдання ударів. Це виключно цивільний виріб, але за чотири роки повномасштабної війни в Україні жодна з країн світу не зробила його аналог.

Якщо Україні доводиться докладати величезних зусиль, щоб завести необхідну кількість цих засобів в Україну, то Росія отримує пріоритетно ці коптери. Тому Китай має так чи інакше прямий вплив на оборонні спроможності України, блокуючи постачання низки засобів. А також він має прямий вплив на підтримку Росії, навіть якщо діє приховано,

– впевнений Юрій Федоренко.

Водночас, впевнений командир бригади "Ахіллес", маємо активно працювати над аналогами цих засобів. Сьогодні в Україні галузь виробництва безпілотників перейшла на значне імпортозаміщення. Низка комплектування виготовляється вже українськими компаніями, і це дуже важливо. Тому, хоч і у підтримці Китаєм Росії є пряма загроза для України, маємо обходити її шляхом імпортозаміщення і контрактами, спільним виробництвом зі стратегічними партнерами.

Як Китай допомагає Росії?