Китай звертався до України із проханням не завдавати ударів по Владивостоку. Там у перші дні вересня проходив Східний економічний форум.

Захід відвідувала китайська делегація на чолі з віцепрем'єром Дін Сюесяном. Про це пише Kyodo News.

Що відомо про прохання Китаю

Східний економічний форум у Росії тривав з 1 по 4 вересня.

Видання пише, що Київ нібито погодився не бити по Владивостоку у ці дні, сподіваючись на участь Китаю в майбутніх зусиллях щодо припинення війни.

У Пекіні пояснили своє прохання бажанням "уникнути ескалації та забезпечити безпеку в регіоні", який межує з КНР і має важливе економічне значення для країни.

Варто зауважити, що Владивосток розташований більш ніж за 6 500 кілометрів від України. Але, як зазначається, після операції "Павутина" відстань уже не гарантує безпеки об'єктам у глибині Росії.

Та й сам Путін чогось боявся. Адже один із пікапів, який супроводжував його кортеж у Владивостоці, був оснащений зенітним кулеметом.

До слова, тим часом видання The Telegraph із посиланням на вивчені російські документи стверджує, що Китай таємно передав Росії компоненти для виробництва дронів.

Так, на початку 2026 року Пекін відправив російському підприємству "Алабуга-Волокно" 46 тонн сировини для виробництва вуглецевого волокна, чого вистачить для створення корпусів приблизно 1300 ударних безпілотників типу "Герань".