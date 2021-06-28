"Пояс вічного миру": Китай і Росія продовжили договір про дружбу та співробітництво

Китай і Росія продовжили договір про дружбу, співробітництво та добросусідство. Відповідне рішення 28 червня ухвалили Володимир Путін і Сі Цзіньпінь.

Лідери країн провели зустріч у форматі відеозв'язку. Вперше документ було підписано у 2001 році.

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Путін і Сі Цзіньпінь продовжили договір про дружбу та співробітництво

Відеоперемовини глав Китаю й Росії пройшли до 20-річчя підписання російсько-китайського договору. За підсумками, Путін і Сі Цзіньпінь опублікували спільну заяву і офіційно проголосили продовження його дії.

Очільник Кремля зазначив, що в тексті закріплені:

взаємна підтримка щодо захисту державної єдності і територіальної цілісності;

відмова від застосування Китаєм ядерної зброї та від взаємного націлювання стратегічних ракет;

невтручання у внутрішні справи Росії.

Важливо, що зафіксовано відсутність взаємних територіальних претензій та рішучість двох країн перетворити спільний кордон у пояс вічного миру й дружби,

– наголосив Путін.

За його словами, Росії вдалося вивести китайсько-російські відносини на безпрецедентну висоту. Мовляв, завдяки договору дружбу та співробітництво взаємини між країнами є нібито взірцем міждержавного співробітництва у XXI столітті.

Водночас глава Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що концепція дружби між поколіннями, встановлена договором, відповідає основним інтересам обох держав. До того ж це є "яскравим втіленням побудови нового типу міжнародних відносин зі спільним майбутнім для людства".

Китайсько-російський договір про дружбу та співробітництво: що відомо