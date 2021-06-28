"Пояс вічного миру": Китай і Росія продовжили договір про дружбу та співробітництво
Китай і Росія продовжили договір про дружбу, співробітництво та добросусідство. Відповідне рішення 28 червня ухвалили Володимир Путін і Сі Цзіньпінь.
Лідери країн провели зустріч у форматі відеозв'язку. Вперше документ було підписано у 2001 році.
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Путін і Сі Цзіньпінь продовжили договір про дружбу та співробітництво
Відеоперемовини глав Китаю й Росії пройшли до 20-річчя підписання російсько-китайського договору. За підсумками, Путін і Сі Цзіньпінь опублікували спільну заяву і офіційно проголосили продовження його дії.
Очільник Кремля зазначив, що в тексті закріплені:
- взаємна підтримка щодо захисту державної єдності і територіальної цілісності;
- відмова від застосування Китаєм ядерної зброї та від взаємного націлювання стратегічних ракет;
- невтручання у внутрішні справи Росії.
Важливо, що зафіксовано відсутність взаємних територіальних претензій та рішучість двох країн перетворити спільний кордон у пояс вічного миру й дружби,
– наголосив Путін.
За його словами, Росії вдалося вивести китайсько-російські відносини на безпрецедентну висоту. Мовляв, завдяки договору дружбу та співробітництво взаємини між країнами є нібито взірцем міждержавного співробітництва у XXI столітті.
Водночас глава Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що концепція дружби між поколіннями, встановлена договором, відповідає основним інтересам обох держав. До того ж це є "яскравим втіленням побудови нового типу міжнародних відносин зі спільним майбутнім для людства".
Китайсько-російський договір про дружбу та співробітництво: що відомо
- Російсько-китайський договір про добросусідство, дружбу та співробітництво підписали 16 липня 2021 року Володимир Путін та ексглава КНР Цзян Цземінь.
- Він розрахований на 20 років з автоматичним продовженням терміну ще на 5 років, якщо жодна зі сторін не вирішить відмовитися від співробітництва. Текст складається з 25 статей, що стосуються різних сфер відносин між Китаєм та Росією.
- Зокрема, мовиться про співпрацю у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом й екстремізмом. Також країни підтверджують, що не будуть застосовувати ядерну зброю одна проти одної.