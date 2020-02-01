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      Китай – головний торговельний партнер України

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      Головним торговельним парнером України є Китай / kmu.gov.ua

      Основним торговельним партнером України став Китай. Товарообіг між країнами зріс на понад 30%. А пріоритетами у співпраці є сільське господарство, енергетика та туризм.

      Про активну співпрацю з Китаєм у торгівлі повідомляє Урядовий портал.

      Читайте також: Ще одна поразка Путіна: як Росія за час війни втратила першість у торгівлі з Україною

      За 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн – торговельних партнерів України,
      – йдеться в повідомленні.

      Товарообіг між країнами зріс на 32,5%. Та становить 11,7 мільярда доларів США.

      Ключовими пріоритетами співпраці з Китаєм є: сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь.

      Крім того, за участі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відбулось засідання комісії зі співробітництва між урядами України та Китаю.

      "КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні проєкти", – зазначив Кулеба.

      За його словами, слід відкривати нові можливості, зокрема, для підвищення інтенсивності торгівлі та розвитку української економіки й інфраструктури.

      Що відомо про комісію зі співробітництва між урядами України та Китаю? Працює з 2011 року. За цей час провела три спільних засідання. Востаннє комісія збиралася наприкінці 2017 року. Наступне спільне засідання відбудеться у 2020 році у Пекіні.

      Також працюють 7 галузевих підкомісій з питань співробітництва – торговельно-економічного, у галузі сільського господарства, культури, у космічній галузі, з питань науково-технічного співробітництва, у галузі освіти та медицини.

      Будьте обережні! Китай став епіцентром поширення смертельного коронавірусу.

      Основне про китайський коронавірус

      • Коронавірус, який спалахнув у Китаї, продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 1 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Одужало 243 людини.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
      • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Китай Торгівля Сільське господарство Енергетика Дмитро Кулеба – новини
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