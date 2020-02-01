Китай – головний торговельний партнер України
Основним торговельним партнером України став Китай. Товарообіг між країнами зріс на понад 30%. А пріоритетами у співпраці є сільське господарство, енергетика та туризм.
Про активну співпрацю з Китаєм у торгівлі повідомляє Урядовий портал.
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За 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн – торговельних партнерів України,
– йдеться в повідомленні.
Товарообіг між країнами зріс на 32,5%. Та становить 11,7 мільярда доларів США.
Ключовими пріоритетами співпраці з Китаєм є: сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь.
Крім того, за участі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відбулось засідання комісії зі співробітництва між урядами України та Китаю.
"КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні проєкти", – зазначив Кулеба.
За його словами, слід відкривати нові можливості, зокрема, для підвищення інтенсивності торгівлі та розвитку української економіки й інфраструктури.
Що відомо про комісію зі співробітництва між урядами України та Китаю? Працює з 2011 року. За цей час провела три спільних засідання. Востаннє комісія збиралася наприкінці 2017 року. Наступне спільне засідання відбудеться у 2020 році у Пекіні.
Також працюють 7 галузевих підкомісій з питань співробітництва – торговельно-економічного, у галузі сільського господарства, культури, у космічній галузі, з питань науково-технічного співробітництва, у галузі освіти та медицини.
Будьте обережні! Китай став епіцентром поширення смертельного коронавірусу.
Основне про китайський коронавірус
- Коронавірус, який спалахнув у Китаї, продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 1 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Одужало 243 людини.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.