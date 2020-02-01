Китай – головний торговельний партнер України

Основним торговельним партнером України став Китай. Товарообіг між країнами зріс на понад 30%. А пріоритетами у співпраці є сільське господарство, енергетика та туризм.

Про активну співпрацю з Китаєм у торгівлі повідомляє Урядовий портал.

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За 11 місяців 2019 року Китай вийшов на перше місце серед країн – торговельних партнерів України,

– йдеться в повідомленні.

Товарообіг між країнами зріс на 32,5%. Та становить 11,7 мільярда доларів США.

Ключовими пріоритетами співпраці з Китаєм є: сільське господарство, енергетика та енергоефективні технології, туризм, культурний та науковий обмін, космічна галузь.

Крім того, за участі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби відбулось засідання комісії зі співробітництва між урядами України та Китаю.



"КНР – наш стратегічний партнер. З одного боку, маємо підтримувати загальнополітичну рамку співробітництва, з іншого – починати нові, вигідні для України, масштабні проєкти", – зазначив Кулеба.

За його словами, слід відкривати нові можливості, зокрема, для підвищення інтенсивності торгівлі та розвитку української економіки й інфраструктури.

Що відомо про комісію зі співробітництва між урядами України та Китаю? Працює з 2011 року. За цей час провела три спільних засідання. Востаннє комісія збиралася наприкінці 2017 року. Наступне спільне засідання відбудеться у 2020 році у Пекіні.



Також працюють 7 галузевих підкомісій з питань співробітництва – торговельно-економічного, у галузі сільського господарства, культури, у космічній галузі, з питань науково-технічного співробітництва, у галузі освіти та медицини.

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