Трагедія в Китаї: рухнув готель із туристами, багато людей загинули – фото
На півночі Китаю в місті Ліньфень, що у провінції Шаньсі, вночі 29 серпня обвалилася будівля готелю з десятками туристів всередині. Вже відомо про 17 загиблих.
Двоповерхова будівля, в якій були розташовані готель та ресторан, повністю зруйнована. Про це розповіли у виданні Xinhuanet.
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Абсолютно нічого про причину трагедії влада Китаю не повідомляє. Відомо тільки таке:
- Загиблими визнали 17 людей.
- Понад 30 зазнали травм, 7 із них у важкому стані.
- 45 людей вдалося витягнути з-під уламків рятувальникам.
- Скільки людей ще можуть бути під завалами – невідомо.
Інцидент стався о 9:40 за місцевим часом (04:40 за Києвом). На місці вже понад добу працюють 700 рятувальників.
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