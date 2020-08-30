На півночі Китаю в місті Ліньфень, що у провінції Шаньсі, вночі 29 серпня обвалилася будівля готелю з десятками туристів всередині. Вже відомо про 17 загиблих.

Двоповерхова будівля, в якій були розташовані готель та ресторан, повністю зруйнована. Про це розповіли у виданні Xinhuanet.

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Абсолютно нічого про причину трагедії влада Китаю не повідомляє. Відомо тільки таке:

Загиблими визнали 17 людей.

Понад 30 зазнали травм, 7 із них у важкому стані.

45 людей вдалося витягнути з-під уламків рятувальникам.

Скільки людей ще можуть бути під завалами – невідомо.

Інцидент стався о 9:40 за місцевим часом (04:40 за Києвом). На місці вже понад добу працюють 700 рятувальників.

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25 серпня в Азії сталася ще одна трагедія: житловий будинок в індійському місті Махад біля Мумбая розвалився на очах у перехожих.

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