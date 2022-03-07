Китайська влада відіграватиме конструктивну роль у врегулюванні війни Росії проти України

Стало відомо, як Китай буде допомагати у врегулюванні відносин у війні Росії проти України.

Відомо, що китайська влада може взяти на себе конструктивну роль у врегулюванні конфлікту в Україні.

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Крім того, вона має намір докладати для цього активних зусиль. Про таке рішення влади заявив міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І.

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