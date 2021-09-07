Африканські діалекти, арабська і португальська: українські розвідники вчать десятки мов

Голова української розвідки заявив, що наші спецпризначенці мають знати безліч мов. Однак офіційною у спілкуванні є українська.

Якими мовами володіють розвідники

Українські розвідники спілкуються з іноземними колегами без проблем. Про це голова ГУР України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю.

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Наші службовці вивчають багато мов: це і східні мови, і західноєвропейські. Абсолютно всі – від англійської і португальської до угорської і польської. Східні мови: це і фарсі, і дарі, і арабська мова класична, африканські діалекти, японська китайська – весь набір,

– пояснив Буданов.

Він пояснив, що для розвідників не існує мовного бар'єра.

Знання української – найважливіше

Водночас Буданов наголосив, що знання української – найважливіше. Не може людина, яка є громадянином України, не знати державну мову.

"Вона може знати безліч мов, хоч 50, 100 мов – скільки може, хай стільки і знає. Але офіційною є виключно українська мова", – зауважив начальник розвідки.