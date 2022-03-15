Киян закликають не надавати особисті дані підозрілим особам, які нібито пропонують допомогу

У Києві фіксують випадки, коли невідомі особи під виглядом благодійної організації збирають паспортні та контактні дані жителів міста. Київська міська рада закликає бути пильними.

Благодійні організації, що співпрацюють з міською владою, не займаються збором даних. Усю необхідну інформацію вони отримують від органів соціального захисту.

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Водночас лише органи соцзахисту можуть уточнювати дані тих осіб, які вже під час війни опинилися у складному становищі. Однак це робиться винятково, аби визначити відповідну категорію для надання допомоги.

Що робити, якщо вимагають особисті дані

Просіть показати статутну документацію благодійних організацій, які вони нібито представляють.

Повідомляйте про такі факти у поліцію.

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