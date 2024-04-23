Кияни не підтримують демонтаж Арки Свободи у Києві: "На це будуть витрачені мільйони"

Знесення Арки Свободи у Хрещатому парку у Києві – не на часі. Ця арка – одна з візитівок Києва і давно не асоціюється з радянською епохою. Крім того, витрачати величезні гроші на це під час війни неприпустимо.

Так кияни відреагували у фейсбуці на рішення Мінкульту про виключення арки з реєстру нерухомих пам'яток, внаслідок чого вона може бути демонтована.

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"Нещодавно була біля нашої арки й чула, як молодий чоловік спілкувався телефоном: "Так, чекаю тебе біля Арки Свободи. Домовились". Наші діти вже й не згадають попередню назву! Я коли уявляю собі масштаб цих робіт – демонтаж на величезному пагорбі, куди вмонтовано на сваях цю гігантську арку, сотні дерев, які спиляють, мені стає страшно… Про мільйони, які будуть витрачені на це все, ми теж знаємо…", – написала у фейсбуці відома актриса, заслужена артистка України Ольга Сумська.

Так от, найголовніше, яку таку загрозу нашій національній гідності несе ця арка? Давайте спитаємо людей, як вони ставляться до знесення Арки Свободи! Може, воно зараз не на часі?

– наголосила Сумська.

Журналіст Дмитро Фурдак зазначив, що радянські часи нагадує не Арка Свободи, а рішення про її знесення.

Я категорично проти знесення Арки Свободи українського народу! Вибачте, але це перебір у стилі Радянського Союзу. Бо арку вже перейменували, треба лише знести ще групу бояр та козаків, які нині обнесені парканом. Ця арка давно не асоціюється з якоюсь там дружбою між Україною та Росією. За такою логікою станцію метро "Дружби народів" треба було не перейменовувати, а закрити повністю,

– написав журналіст.

"Ця арка є одним із впізнаваних візуальних символів Києва, одним з улюблених місць відпочинку. Її можна пофарбувати у синьо-жовті кольори, у червоно-чорні, можна розмалювати краєвидами України, можна наклеїти шеврони підрозділів ЗСУ, але вже точно не зносити! Демонтаж такого об'єкта – це недешево", – наголосив Дмитро Фурдак.

Він закликав тих, хто планує демонтаж арки, "отямитися, не влаштовувати полювання на відьом і не шукати зради там, де її нема".

Як відомо, Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало Арку Свободи такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цим рішенням монумент втратив статус пам'ятки історії й може бути демонтований, зазначають в Мінкульті.

При цьому в Міністерстві називають арку "Монументом на ознаменування возз'єднання України з Росією", хоча Київська міська рада ще у травні 2022 року підтримала ініціативу мера Києва Віталія Кличка щодо перейменування цього об'єкта на арку Свободи українського народу.