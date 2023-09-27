Кияни-захисники та їхні сім’ї отримають грошову допомогу майже на 35 мільйонів гривень, – Кличко

Кияни-військовослужбовці та їхні родини отримають від столичної влади додаткові виплати до Дня Захисників та Захисниць. Йдеться про одноразові виплати у розмірі майже 35 мільйонів гривень.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. Хто саме отримає допомогу від столиці, розповідаємо далі.

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Київ виплатить воїнам матеріальну допомогу

До Дня Захисників та Захисниць України Київ виплатить майже 35 мільйонів гривень адресної одноразової матеріальної допомоги. Додаткову матеріальну допомогу від міста за програмою "Турбота. Назустріч киянам" отримають майже 36 тисяч мешканців столиці. Розмір виплат становить від 900 до 1 500 гривень,

– повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що додаткову виплату отримають, зокрема, кияни – члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, які загинули чи пропали безвісти. Кияни, які отримали інвалідність I, II та III групи внаслідок війни. Кияни, які брали участь у Революції гідності, а також – члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!,

– наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка Київрада на цей рік збільшила допомогу військовим до 5 мільярдів гривень. Ще понад пів мільярда гривень передбачено на матеріальну допомогу киянам-захисникам та їхнім сім'ям. Загалом з початку повномасштабної агресії Київ витратив на безпеку, оборону та забезпечення захисників та їх родин понад 4,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, що День Захисників та Захисниць України цього року вперше відзначатиметься у неділю, 1 жовтня.