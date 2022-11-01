Кияни залишилися без тепла через удари Росії: коли опалення відновлять

Після чергових ракетних ударів росіян наприкінці жовтня чимало киян залишилися не лише без електроенергії, але й без тепла. Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли відновлять теплопостачання.

Як сказав мер Києва, українська система енерго- та теплозабезпечення достатньо велика.

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Він пояснив, що для того, аби її розігнати, потрібен деякий час, щоб вода пройшла повний цикл.

Як кажуть фахівці, до сьогоднішнього вечора (1 листопада – 24 канал) там, де тепла не було та де воно зникло після вчорашніх ракетних обстрілів, буде повністю відновлене,

– сказав Кличко.

Масована атака по Києву: що відомо та які наслідки

Уранці 31 жовтня російська армія завдала масового удару по Україні. Країна-агресорка атакувала ракетами 10 регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

Постраждала і столиця України. Як розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, у результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина Києва знеструмлена, а 80% населення тимчасово без води.

Згодом мер Києва уточнив, що окупанти пошкодили енергооб'єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці. Загалом у межах Києва виявили близько 16 повітряних цілей, 12 з них – знищили.

Варте уваги – деталі ворожих ударів по Києву 31 жовтня: дивіться відео