Кияни платитимуть за електроенергію і теплу воду українському олігарху та російському бізнесмену

Цього тижня Київ був на межі енергетичного колапсу. Місто могло залишитися без світла, оскільки "Нафтогаз" через борги відмовляється постачати газ комунальникам.

Борги ці – ахметівського "КиївЕнрго", яке 16 років обслуговувало столичні тепломережі. Але нещодавно вони повернулися у власність міста з неприємним спадком.

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Місцева влада нібито знайшла тимчасовий вихід – на місяць закупила газ у приватної компанії. Однак, як виявилося, ця компанія – фігурант не одного корупційного скандалу.

Мер столиці Кличко хвалився, що вчора влада Києва закупила у приватної компанії близько 18 мільйонів кубів газу для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Бо державна компанія НАК "Нафтогаз" із 1 серпня обрізала трубу через борги. "Ми закупили газ по ціні, яка на 30% більша по ціні для населення. І якщо відверто, це коштує місту більше грошей", – зазначив мер.

16 років тому київська влада здала столичні тепломережі в управління компанії Ріната Ахметова – "КиївЕнерго". Через несвоєчасну сплату за газ за ці роки "Нафтогаз" нарахував "КиївЕнерго" більше 1 мільярда гривень штрафів. У травні цього року "КиївЕнерго" повернуло мережі місту. Разом із боргами. Але місто борги ахметівської компанії визнавати не хоче. "Нафтогаз" же відмовляється постачати газ, допоки одна із сторін не заплатить, не безпідставно побоюючись, що борги спишуть.

Єдиною стороною, яка у цій ситуації нічого не втрачає, є новий постачальник газу. За яким принципом обирали нового постачальника газу, у КМДА не пояснюють. Точно не на прозорому аукціоні.

Київська влада придбала газ для ТЕЦ-5 значно дорожче, ніж якби пан Кличко виконав свою обіцянку перед киянами та витратив попередній рік на врегулювання проблемних питань з "КиївЕнерго". Не виключаю, що вся ця історія була штучно створена з дуже простою метою – купувати газ у приватних структур за завищенною ціною,

– зазначив голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

"Укрнафтобуріння" – одна із найбільших приватних газодобувних компаній в Україні. Контроль над нею мають олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Їхніми партнерами у газовому бізнесі після 2014 року стали екс-регіонал Віталій Хомутинник та російський бізнесмен Павло Фукс. Усі вони, як один – фігуранти численних журналістських розслідувань про корупційні схеми.

"Російський "бізнесмен" Павло Фукс. Це саме йому "Київське метро" має сплатити майже 2 мільярди гривень через оборудку з поставкою вагонів за завищеною ціною. Ці гроші візьмуть з наших кишень, нещодавно підвищивши плату за проїзд у метро", – підкреслив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.



Павло Фукс

Після втечі регіоналів і, зокрема екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького 37 газових родовищ, які він свого часу присвоїв, повернулися у власність держави. Але вже за рік-другий компанія Ставицького змінила власника – ним став Фукс. А минулого року під контроль Фукса 19 родовищ повернулося. Звісно, без аукціонів.

І що характерно, за передачу родовищ Фуксу разом синхронно і дружньо голосували і БПП і "Батьківщина",

– додав Гнап.

Сьогодні вже ні для кого не секрет, що Коломойський, на активи якого Британський суд наклав арешт по всьому світу через махінації у "Приватбанку", підтримує і словом, і ділом лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. "А Фукса тепер часто бачать в АПУ і неодноразово у супроводі президентського фаворита Михайла Грановського", – наголосив журналіст-розслідувач Гнап.

Можна було перевести "КиївТеплоЕнерго" на передоплату, на аванси, щоб цей борг точно не наростав, щоб весь газ був передоплачений, і по передоплаті його відпускати, аби кияни мали гарячу воду. А паралельно вирішувати ситуацію із тими старими боргами,

– зазначив експерт з енергетичних питань Андрій Герус.

Однак, досягнути компромісу виявилося комусь не на руку.