Плани зруйнувала ведмедиця: киянин заліз на дерево під час спроби незаконно перетнути кордон

Житель Києва, який намагався нелегально потрапити до Румунії через гірську місцевість, несподівано зустрів на шляху ведмедицю. Рятуючись від хижака, чоловік виліз на дерево та викликав допомогу.

На утікача склали адмінпротокол. Про деталі пригоди киянина розповіли у Держприкордонслужбі.

Дивіться також "Гірський штурмовик" не пройшов відбір: у Карпатах ухилянт застряг у горах, бо переоцінив сили

Що відомо про пригоди чоловіка, який під час втечі зустрів ведмедя в горах?

На Закарпатті житель Києва, який намагався незаконно перетнути державний кордон у напрямку Румунії, потрапив у незвичну ситуацію під час нічного переходу через гірську місцевість.

Чоловік проклав маршрут поза офіційними пунктами пропуску та вирушив у дорогу самостійно. Однак під час руху він несподівано натрапив на ведмедицю.

Щоб уникнути небезпечної зустрічі з дикою твариною, порушник швидко заліз на дерево. Перебуваючи на висоті, чоловік звернувся по допомогу. На виклик оперативно прибули військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону. На момент їхнього прибуття ведмедиця вже залишила місце події.

Прикордонники безпечно зняли чоловіка з дерева. Утікач розповів, що намагався телефонувати, щоб викликати допомогу, але зв'язку не було.

Киянин рятувався від ведмедиці на дереві під час спроби незаконно перетнути кордон: дивіться відео

Згодом його доставили до підрозділу для з'ясування обставин. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону щодо чоловіка склали адміністративний протокол.

У Держприкордонслужбі вкотре нагадують, що незаконні маршрути через гірську місцевість становлять небезпеку не лише через складний рельєф і погодні умови, а й через можливі зустрічі з дикими тваринами.

Інші випадки спроб незаконного перетину кордону

На Рахівщині прикордонники врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який під час спроби незаконно перетнути державний кордон виснажився в гірській місцевості. Чоловік перебував у важкодоступному районі та зрозумів, що через втому більше не може самостійно продовжувати шлях. Він звернувся по допомогу до прикордонників Мукачівського загону ДПСУ. На місце оперативно вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка та допомогла йому безпечно спуститися з гір.

Це не перший незвичайний випадок на кордоні останнім часом. Раніше прикордонники викрили 44-річного киянина, який намагався виїхати з України разом із 80-річною "дружиною". Під час перевірки з'ясувалося, що жінка насправді є його тещею, а історія про шлюб виявилася спробою незаконного перетину кордону.