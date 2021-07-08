Киянці, яка заморила голодом 1-річного сина, скоротили строк за "законом Савченко"

Киянку Владиславу Трохимчук, яка у 2016 році заморила голодом 1-річного сина, засудили до 12 років тюрми. Втім, за "законом Савченко" жінка звільниться вже через 2 роки.

Поки тривало слідство і судовий процес, вона перебувала в СІЗО. Тож 5 років зарахують за 10. Трохимчук лишається відсидіти ще 2 роки.

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Покинула дітей на 11 днів

Горе-матір залишила своїх малолітніх дітей на самоті на 11 днів. Хлопчик, якому був лише один рік, помер від голоду, а його сестру – їй було 2 роки, врятували лікарі.

У Трохимчук є ще одна дитина – найменша дівчинка. Її та старшу сестру передали у патронатну сім'ю.

Другий вирок

У 2019 році Трохимчук вже засудили до 8 років ув'язнення за статтею "залишення у небезпеці". Втім, прокуратура оскаржила рішення, вони вимагали дати іншу кваліфікацію злочину – "умисне вбивство дитини".

У 2021 суд задовольнив клопотання й осудив Трохимчук на 12 років.

Владислава Трохимчук під час суду / Фото "Обозревателя"

Вийде через 2 роки

Втім, жінка потрапляє під дію "закону Савченко" – його хоч й скасували, але у деяких випадках можуть застосовувати до злочинів, які трапились до припинення дії закону.