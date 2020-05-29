Києве, мий: четвірка киян вирішили відмити столицю від бруду, який залишився ще з 90-х років

Четвірка киян – Соломія, Віталій, Микола та Єлисей – у прямому сенсі вирішила відмити Київ. Міський рух із назвою "Києве, мий" створив Віталій Онопрієнко. Чоловік розповів, що йому набрид бруд та антисанітарія у центрі міста, на які зовсім не звертають уваги комунальні служби.

Організатор міського руху "Києве, мий" розповів 24 каналу, що вирішив розв'язати проблему забруднення міста через те, що йому соромно за вигляд Столиці вже не перший рік, і навіть не перші 10 років.

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"Комунальники бруд просто зафарбовують. Я хочу, щоб Київ був комфортним для життя містом", – поділився Віталій Онопрієнко.

► Комунальники не оцінили ініціативу

Однак самі комунальники таку ініціативу не оцінили. У перший день прибирань викликали поліцію через дії учасників руху.

Викликали на нас поліцію, тому що прибирання було не дозволено з їх сторони. Вони його не прибирають і не дозволяють нікому прибирати,

– сказав учасник міського руху Єлисей Ходоловський.

Згодом працівники комунальних підприємств все-таки змушені були змиритись. Відтепер центр міста щоразу стає чистішим.



Учасники руху / Фото скриншот з відео

► Як все починалось

Своє прибирання учасники руху почали з підземки біля метро Льва Толстого. Учасники руху зазначили, що, ймовірно, не мили там ще з 90-х років.

Ми знаходили рештки оголошень, табличок, які, мабуть, були ще на виборах у 1996 році. Оголошення поклеєні, залишки клею, залишки сміття від гумок. Тобто генерального прибирання тут не було ніколи,

– зауважив Єлисей Ходоловський.

Команда запевнила, що витратила на прибирання підземки набагато більше часу, ніж планувалось. Стіни у переходах облицьовані бежевим черепашником, який легко забруднити, але набагато складніше відчистити.

А ось зі стінами метрополітену було все набагато простіше. Проте клей, який в'їдався десятиріччями, звичайним напором води вже не відмити.



Учасники руху прибирають у столиці / Фото скриншот з відео

► На матеріали витратили понад 30 тисяч гривень

Всі витрати на себе взяв організатор руху Віталій Онопрієнко. На міні-мийку, одяг та інші матеріали витратив понад 30 тисяч гривень. Втім, якщо до команди долучатимуться нові люди, то вони зможуть закупити додаткове обладнання.

Дім не закінчується лише з дверима. Місто, в якому ти живеш, це теж будинок. За ним теж можна доглядати. Я просто хочу, щоб люди змінили своє ставлення до Києва, почнемо з нього,

– підсумував Онопрієнко.

► Ініціатива сподобалась іншим киянам

Пройти повз таку ініціативу перехожі не змогли. Хтось зупинявся і спостерігав зі здивуванням на обличчі, а хтось навіть фотографував.

Далі у планах команди – відмити арку до Єврейського дворика та підземку на Майдані Незалежності. Після цього планують поширити ініціативу на інші вулиці та об’єкти. Команда закликає, долучатися до такої ініціативи й в інших містах, аби зробити нашу країну ще красивішою.