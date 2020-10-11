У Києві трапилася ДТП за участі "швидкої": постраждали 2 людей – фото, відео
В Оболонському районі Києва 11 жовтня трапилася ДТП. Зіткнулися Suzuki та BMW. Після того останній відлетів в автомобіль швидкої допомоги.
Що відомо про ДТП у Києві
ДТП трапилася зранку 11 жовтня на проспекті Героїв Сталінграда, 16б. Про це повідомив телеграм-канал dtp.kiev.
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Водій Suzuki на кільці додав газу та не пропустив BMW. Той після зіткнення влетів в автомобіль швидкої допомоги.
Дивіться відео моменту ДТП у Києві:
BMW врізався в автомобіль швидкої допомоги / Фото dtp.kiev
Знищений автомобіль BMW після ДТП / Фото dtp.kiev
Наслідки ДТП у Києві / Фото dtp.kiev
Додамо, що зранку 11 жовтня трапилася ще одна ДТП. У Дніпрі за кермом автомобіля заснув таксит Uber. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter, який займається міжміськими перевезеннями. Внаслідок цього постраждали 6 людей – 2 водій та 4 пасажирів мікроавтобуса. Найбільше дісталося жінці, яка сиділа біля водія Mercedes. Усіх постраждалих медики госпіталізували у лікарню.