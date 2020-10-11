В Оболонському районі Києва 11 жовтня трапилася ДТП. Зіткнулися Suzuki та BMW. Після того останній відлетів в автомобіль швидкої допомоги.

Що відомо про ДТП у Києві

ДТП трапилася зранку 11 жовтня на проспекті Героїв Сталінграда, 16б. Про це повідомив телеграм-канал dtp.kiev.

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Водій Suzuki на кільці додав газу та не пропустив BMW. Той після зіткнення влетів в автомобіль швидкої допомоги.

Зверніть увагу! Через зіткнення постраждали обидва водії іномарок. На місці події працюють правоохоронці.

Дивіться відео моменту ДТП у Києві:



BMW врізався в автомобіль швидкої допомоги / Фото dtp.kiev



Знищений автомобіль BMW після ДТП / Фото dtp.kiev



Наслідки ДТП у Києві / Фото dtp.kiev

Додамо, що зранку 11 жовтня трапилася ще одна ДТП. У Дніпрі за кермом автомобіля заснув таксит Uber. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Mercedes Sprinter, який займається міжміськими перевезеннями. Внаслідок цього постраждали 6 людей – 2 водій та 4 пасажирів мікроавтобуса. Найбільше дісталося жінці, яка сиділа біля водія Mercedes. Усіх постраждалих медики госпіталізували у лікарню.