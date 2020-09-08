У Києві група аферистів орендували квартири й виносили звідти всі речі. Те, як злочинна група виносила з квартири в Печерському районі все, окрім унітазу, потрапило на записи відеокамер.

Відео з крадіжкою майна з квартири в Печерському районі публікує портал dtp.kyiv.ua.

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На відеозаписі помітно, як група людей виносять речі з квартири на 9 поверсі, грузять їх у ліфт, а згодом у вантажівці. Усе це відбувається посеред білого дня, а сусіди навіть їздять разом зі злодіями в ліфті.

Автори публікації розповідають, що одна з членів групи Олена Гуцева орендує житло одразу на декілька місяців, згодом вона безслідно зникає, а квартира залишається порожньою.

Як зазначається, з квиртири виносять практично все, зокрема всі меблі, електроприлади, кухні, бойлер. Як зазначає портал, грабіжники буквально залишають лише стіни й унітаз.

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