У Києві алкоголь під суворою забороною

Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.

Мер міста Віталій Кличко звернув увагу власників магазинів і мереж, а також аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки Він закликав їх не підвищувати ціни, користуючись ситуацією.

"Бо це, під час війни, – не краще за мародерство", – йдеться у повідомленні.

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