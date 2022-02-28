У Києві алкоголь під суворою забороною
28 лютого 2022 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.
Мер міста Віталій Кличко звернув увагу власників магазинів і мереж, а також аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки Він закликав їх не підвищувати ціни, користуючись ситуацією.
"Бо це, під час війни, – не краще за мародерство", – йдеться у повідомленні.
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