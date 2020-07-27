У Києві біля метро "Почайна" чоловік кидався на перехожих з ножицями: відео
Біля метро "Почайна" у Києві чоловік в неадекватному стані кидався на перехожих з металевими гострими ножицями. Правоохоронці попросили його припинити, після чого зловмисник кинувся на них.
Поблизу метро "Почайна" у столиці 27 липня неадекват кидався на перехожих з ножицями, повідомляє "Муніципальна варта Києва".
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Після прохання припинити правопорушення він кинувся на наряд.
Завдяки спільній роботі нашого вартового та нацгвардійця затримано неадекватного громадянина,
– йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, що спричинило таку поведінку чоловіка. Можливо, наркотичні речовини. З ним працюють лікарі.
У Києві біля метро "Почайна" чоловік кидався на перехожих з ножицями: відео
Біля метро "Почайна" чоловік кидався на перехожих з ножицями: дивіться карту