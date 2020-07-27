У Києві біля метро "Почайна" чоловік кидався на перехожих з ножицями / Скриншот з відео

Біля метро "Почайна" у Києві чоловік в неадекватному стані кидався на перехожих з металевими гострими ножицями. Правоохоронці попросили його припинити, після чого зловмисник кинувся на них.