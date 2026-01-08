Укр Рус
24 Канал Новини України Доспівались про "любов до Москви": у Києві затримали блогерок, що виконували російські пісні
8 січня, 21:13
2

Доспівались про "любов до Москви": у Києві затримали блогерок, що виконували російські пісні

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві затримали трьох блогерок, які публікували відео з російською музикою "Москва, люблю тебя".
  • На дівчат склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, з ними працює Служба безпеки України.

Увечері 7 січня кілька блогерок влаштували поїздку вулицями Києва під російські пісні, зокрема композицію "Москва, люблю тебя". Це дійство відбувалося у той час, коли держава-агресор завдавала ударів по об’єктах критичної інфраструктури у двох регіонах України.

Поліція притягла порушниць до відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

Дивіться також Паралізувало половину обличчя: у Києві пластичний хірург понівечив пацієнтку 

Як дівчата у Києві вирішили про любов до Москви поспівати?

Правоохоронці столиці притягнули до відповідальності трьох дівчат, які публікували у соцмережах провокативні відео з російською музикою "Москва, люблю тебя". Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили ролики в одному з Telegram-каналів, де зафіксовано, як дівчата їздять містом на автомобілі, слухають провокативні російські пісні та підспівують виконавцям країни-агресора.

Блогерки у Києві співали провокативні російські пісні: дивіться відео

За участі працівників кримінального аналізу встановлено, що авторкою контенту є 21-річна киянка. Ще двом учасницям відео – 22 та 24 роки. Усі вони проживають у Києві.

На правопорушниць склали адміністративні протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Наразі з ними також працюють співробітники Служби безпеки України.

Поліція затримала порушниць, що співали провокативні російські пісні у Києві

У Києві знайшли підпільну школу УПЦ МП

  • У Києві при монастирі УПЦ МП виявили нелегальний навчальний заклад "Перспектива", де викладають російську мову та використовують радянські підручники.

  • В ній навчається понад 60 дітей, які формально зареєстровані в державних школах міста, хоча не відвідують їх.

  • Київська міська прокуратура та СБУ розслідують діяльність підпільної школи.