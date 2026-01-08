Доспівались про "любов до Москви": у Києві затримали блогерок, що виконували російські пісні

Увечері 7 січня кілька блогерок влаштували поїздку вулицями Києва під російські пісні, зокрема композицію "Москва, люблю тебя". Це дійство відбувалося у той час, коли держава-агресор завдавала ударів по об’єктах критичної інфраструктури у двох регіонах України.

Поліція притягла порушниць до відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

Як дівчата у Києві вирішили про любов до Москви поспівати?

Правоохоронці столиці притягнули до відповідальності трьох дівчат, які публікували у соцмережах провокативні відео з російською музикою "Москва, люблю тебя". Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили ролики в одному з Telegram-каналів, де зафіксовано, як дівчата їздять містом на автомобілі, слухають провокативні російські пісні та підспівують виконавцям країни-агресора.

За участі працівників кримінального аналізу встановлено, що авторкою контенту є 21-річна киянка. Ще двом учасницям відео – 22 та 24 роки. Усі вони проживають у Києві.

На правопорушниць склали адміністративні протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Наразі з ними також працюють співробітники Служби безпеки України.

Поліція затримала порушниць, що співали провокативні російські пісні у Києві

