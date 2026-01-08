Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Читайте також Медики просто не встигли допомогти: на Закарпатті впало дерево на маленьку дівчинку

Що сталося під час операції?

Правоохоронці встановили, що під час проведення оперативного втручання в приміщенні приватного медичного закладу лікар неналежно виконав свої професійні обов'язки та понівечив обличчя 39-річної пацієнтки.

Згодом з'ясувалося, що хірург зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя пацієнтки.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, оголосили 34-річному чоловікові про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки,

– повідомили в поліції.

Тепер лікарю загрожує до двох років за ґратами з позбавленням на п’ять років права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Лікарю вже повідомили про підозру / Фото: Нацполіція

Новини Києва: коротко