Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Що сталося під час операції?
Правоохоронці встановили, що під час проведення оперативного втручання в приміщенні приватного медичного закладу лікар неналежно виконав свої професійні обов'язки та понівечив обличчя 39-річної пацієнтки.
Згодом з'ясувалося, що хірург зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя пацієнтки.
Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, оголосили 34-річному чоловікові про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки,
– повідомили в поліції.
Тепер лікарю загрожує до двох років за ґратами з позбавленням на п’ять років права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Лікарю вже повідомили про підозру / Фото: Нацполіція
Новини Києва: коротко
7 січня у Києві тролейбус застряг просто в провалі дороги. Через аварію на вулиці Софіївській зранку були обмеження руху транспорту. Спеціальні служби проводили на місці протиаварійні роботи.
На початку січня у Києві 16-річна дівчинка впала в яму на місці аварії тепломережі. Вона деякий час провела в окропі, через що отримала опіки на 73% тіла.
У столиці двоє чоловіків погрожували таксисту пістолетом і змусили його безкоштовно возити їх. Невдовзі поліція затримала зловмисників.