15 вересня, 08:05
Оновлено - 08:17, 15 вересня
У Києві було чути вибухи
У вівторок, 15 вересня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У Києві лунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про атаку на Київ?
Близько 8:01 15 вересня у Києві пролунали вибухи.
О 8:12 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що російська атака дронами триває і закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,
– наголосили у КОВА.
Приблизно о 8:14 у Києві пролунали повторні вибухи. КМВА повідомила про роботу ППО.