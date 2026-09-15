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24 Канал Новини України У Києві було чути вибухи
15 вересня, 08:05
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Оновлено - 08:17, 15 вересня

У Києві було чути вибухи

Данило Жоров

У вівторок, 15 вересня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У Києві лунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Близько 8:01 15 вересня у Києві пролунали вибухи. 

О 8:12 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що російська атака дронами триває і закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою. 

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння, 
– наголосили у КОВА.

Приблизно о 8:14 у Києві пролунали повторні вибухи. КМВА повідомила про роботу ППО.

 

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