У Києві було чути вибухи

У вівторок, 15 вересня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники. У Києві лунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Близько 8:01 15 вересня у Києві пролунали вибухи.

О 8:12 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що російська атака дронами триває і закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– наголосили у КОВА.

Приблизно о 8:14 у Києві пролунали повторні вибухи. КМВА повідомила про роботу ППО.