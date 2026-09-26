У Києві через атаку БпЛА пошкоджено "Ашан" у Lavina Mall

Унаслідок російської атаки в ніч проти 26 вересня пошкоджено магазин "Ашан Біличі" у торговому центрі Lavina Mall у Києві. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Що відомо про атаку?

Вночі 26 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав магазин "Ашан Біличі", розташований у торговому центрі Lavina Mall.

Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі магазин тимчасово не працюватиме – до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт,

– повідомили у пресслужбі компанії.

Це не перший випадок, коли об'єкти "Ашан" пошкоджує російська атака. Наприкінці серпня внаслідок обстрілу постраждав склад компанії у Борисполі на Київщині. Тоді у компанії підтвердили, що російські військові завдали удару по їхньому складу. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Логістичний об'єкт забезпечує роботу мережі Auchan в Україні. На території цього ж центру також розташований склад мережі "Аврора". Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та наслідки атаки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Водночас у Києві 26 вересня під час повітряної тривоги зафіксували влучання російського безпілотника. За попередньою інформацією, дрон впав у Солом'янському районі між п'ятиповерховим житловим будинком та закладом торгівлі.

Там спалахнула пожежа. З будівлі врятували 20 людей. 4 людей постраждали. Екстрені служби працюють на місці.