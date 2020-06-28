У Києві чоловік перерізав газовий шланг і погрожував підірвати багатоповерхівку: деталі
У Солом’янському районі Києва чоловік у власній квартирі перерізав газовий шланг. Таким чином він погрожував підірвати увесь будинок.
Інцидент трапився в ніч на 27 червня. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до газової служби та поліції близько 1 години ночі, передає пресслужба "Київгазу" на своїй фейсбук-сторінці.
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Повідомили, що житель будинку по вулиці Преображенській, 10/17 у Солом’янському районі відкрив крани газової плити й погрожує підірвати будинок. Так, вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки,
– йдеться у повідомленні.
Буквально за лічені хвилини бригада служби 104 прибула на місце виклику. Разом із поліцією спеціалісти зайшли у квартиру.
Місце подій / Фото "Київгаз"
Як розгорталися події
- З’ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Його емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ.
- Газовики помітили на кухні обрізаний шланг до плити. Вони негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.
- На щастя, небезпеки вдалося уникнути, все обійшлося без евакуації мешканців будинку.
Зауважимо, що ситуація трапилася на тлі нещодавнього вибуху житлового будинку на київських Позняках. Там в результаті трагедії загинули 5 людей, а десятки осіб залишились без житла.
Вибух газу на Позняках в Києві: коротко
- Потужний вибух пролунав вранці неділі, 21 червня. Внаслідок вибуху з 5 по 8 поверхи будинку були пошкоджені.
- Через вибух загинули 5 людей.
- Ймовірною причиною вибуху називають витік газу. Мешканці будинку, де трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку був відчутний запах газу.
- Поліція відкрила кримінальну справу через вибух у будинку. Секцію багатоповерхівки, де стався вибух, знесуть.