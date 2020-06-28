У Солом’янському районі Києва чоловік у власній квартирі перерізав газовий шланг. Таким чином він погрожував підірвати увесь будинок.

Інцидент трапився в ніч на 27 червня. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до газової служби та поліції близько 1 години ночі, передає пресслужба "Київгазу" на своїй фейсбук-сторінці.

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Повідомили, що житель будинку по вулиці Преображенській, 10/17 у Солом’янському районі відкрив крани газової плити й погрожує підірвати будинок. Так, вночі у небезпеці опинилися жителі 50 квартир багатоповерхівки,

– йдеться у повідомленні.

Буквально за лічені хвилини бригада служби 104 прибула на місце виклику. Разом із поліцією спеціалісти зайшли у квартиру.



Місце подій / Фото "Київгаз"

Як розгорталися події

З’ясувалося, що телефонував батько чоловіка, який погрожував підірвати будинок. Його емоційно неврівноважений син мав намір використати для цього газ.

Газовики помітили на кухні обрізаний шланг до плити. Вони негайно відключили квартиру від газопостачання, щоб ліквідувати загрозу вибуху.

На щастя, небезпеки вдалося уникнути, все обійшлося без евакуації мешканців будинку.

Зауважимо, що ситуація трапилася на тлі нещодавнього вибуху житлового будинку на київських Позняках. Там в результаті трагедії загинули 5 людей, а десятки осіб залишились без житла.

Вибух газу на Позняках в Києві: коротко