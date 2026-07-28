У Києві лунають вибухи: столицю атакують реактивні БпЛА, в області фіксують ракету

Київ знову опинився під ударом ворожих дронів уночі 28 липня. У столиці України гучно.

У Києві пролунало щонайменше два вибухи. За даними Повітряних сил, місто атакують реактивні БпЛА.

Що відомо про удар по Києву?

Тривогу у Києві оголосили в 0:45. За мить Повітряні сили сповістили про рух реактивних БпЛА у напрямку столиці з півдня. Раніше ці дрони заходили на Київщину з Черкащини та рухалися рухалися у напрямку Ржищева та/або Обухова.