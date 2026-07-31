У Києві пролунали вибухи

Вранці 31 липня Росія продовжила терор України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві.

Близько 09:00 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 09:27 Повітряні сили повідомляли, що реактивні БпЛА рухаються у напрямку Києва з північного заходу.

О 09:35 у місті пролунали вибухи.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА,

– написав мер столиці Віталій Кличко о 09:42.

Нагадаємо, що уночі 30 липня Київ вкотре перебував під балістичним обстрілом.