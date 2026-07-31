31 липня, 09:36
Оновлено - 09:44, 31 липня
У Києві пролунали вибухи
Вранці 31 липня Росія продовжила терор України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві.
Близько 09:00 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Що відомо про вибухи у Києві?
О 09:27 Повітряні сили повідомляли, що реактивні БпЛА рухаються у напрямку Києва з північного заходу.
О 09:35 у місті пролунали вибухи.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА,
– написав мер столиці Віталій Кличко о 09:42.
Нагадаємо, що уночі 30 липня Київ вкотре перебував під балістичним обстрілом.