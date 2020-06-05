З 5 червня у Києві не послаблюють карантин через те, що кількість хворих на COVID-19 перевищує визначену норму. Зачиненими залишаться приміщення кафе та ресторанів, а також басейни. Віталій Кличко заявив, що рішення переглянуть вже наступного тижня.

Наразі один із важливих показників – кількість хворих на 100 тисяч населення – перевищує у Києві встановлену норму, заявив на брифінгу міський голова столиці Віталій Кличко, пише 24 канал.

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За його словами, станом на 5 червня цей показник становить 14,9. А для послаблення карантину має бути до 12 людей на 100 тисяч.

Тому з 5 червня у Києві не дозволять відвідувати приміщення кафе та ресторанів, а також басейни,

– зазначив Кличко.

Рішення щодо їхньої роботи комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить вже наступного тижня.

Зверніть увагу! Станом на 5 червня у Києві COVID-19 виявили у 3 292 людей, з них 876 пацієнтів уже одужали.

Карантин в Україні: основне

З 5 червня у країні діє новий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, дозволили внутрішні перельоти, відкриття приміщень кафе та ресторанів, проведення релігійних заходів.

Крім того, з 22 травня до 22 червня діє так званий адаптивний (локальний) карантин. Він дозволяє окремим регіонам у випадку загострення епідеміологічної ситуації посилювати обмежувальні заходи лише там, а не по всій країні.



Послаблення карантину з 5 червня / Інфографіка 24 каналу