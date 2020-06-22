Штаб із надзвичайних ситуацій Києва ухвалив рішення, за яким зобов'язав власників та керівників низки закладів у місті організувати тестування своїх співробітників за антитіла до коронавірусу.

Інформацію про обов'язкове тестування озвучив міський голова Києва Віталій Кличко під час традиційного брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Кого будуть тестувати

Тестувати будуть працівників

торгових мереж,

закладів громадського харчування,

сфери побутового обслуговування.

"Йдеться про людей, які працюють у компаніях із великою кількістю відвідувачів. І де висока ймовірність інфікування коронавірусом", – заявив Віталій Кличко.

Він також відзначив, що такі тести потрібно робити раз на місяць.

Важливо! У Києві 21 червня зареєстрували 43 нових випадків зараження коронавірусом. Від початку епідемії у столиці виявили 4 368 хворих на COVID-19, 98 з яких померли від ускладнень, одужала 1391 особа.

Організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами повинні власники і керівники цих закладів.

Що це за ІФА-тести Імуноферментний аналіз (ІФА) – це імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів, шляхом реакції антиген-антитіло. Для ІФА-дослідження потрібна кров пацієнта, точніше сироватки крові. Таке дослідження, на відміну від експрес-тестів не можуть проводити на місці, а лише в лабораторіях. Апарати імуноферментного аналізу має чимало і приватних, і державних лабораторій, тож таких досліджень зможуть робити багато, потрібні тільки відповідні тест-системи

Кличко також відзначив, що такі тести можна здати як в комунальних медзакладах Києва, так і в приватних клініках. В Києві ж один з найвищих показників тестування в Україні – 67 тестів на 100 тисяч населення.