У Києві та більшості областей тривога: є загроза атаки "Шахедами"

19 травня 2023, 00:05
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Пізно вночі проти 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули і в столиці.

Якщо у вашому регіоні тривога – негайно прямуйте в укриття. Тим часом 24 Канал для вас збирає всю актуальну інформацію про ситуацію в регіонах, в яких є загроза ворожої атаки.

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02:18  Повітряну тривогу оголосили в Львівській та Івано-Франківській областях.01:40 Вибухи чули і в Миколаївській області.

01:38 У Тернопільській області знову оголосили тривогу.

Тим часом у Кривому Розі чули вибух.

01:35 Сумська, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська та Одеська області – тривога. Моніторингові групи повідомляють про запуски крилатих ракет "Калібр" з моря.01:32 Повітряна тривога у Вінницькій області.

01:30 Повітряна тривога в Полтавській і Харківській областях та Світловодській громаді Кіровоградської області.


Карта повітряних тривог станом на цю мить / Скриншот

01:15 Відбій тривоги у Тернопільській області.01:12 Повітряна тривога в Херсонській та Одеській областях.

01:10 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.

У Миколаївській області оголошено тривогу.

01:08 Тривогу також оголосили у Волинській області

.01:04 У Чернігівській області знову чути вибухи.01:03 Сирени також пролунали і в Тернопільській області.01:00 Повітряна тривога у Рівненській та Хмельницькій областях.00:47 У Київській області лунають вибухи.00:42 Відбій тривоги в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.00:29 Повітряну тривогу оголосили в Житомирський області.00:18 За даними моніторингових груп, причиною тривоги в північних областях стали ворожі безпілотники. Ймовірно, іранські дрони-камікадзе.00:13 У Чернігівській області пролунали вибухи. Ймовірно, працює ППО.00:05 За даними моніторингових груп, є загроза балістичних ракет для східних регіонів. Причина тривоги на Київщині та Чернігівщині поки невідома.

00:01 Повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області.
Автор: Іван Магуряк