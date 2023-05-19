У Києві та більшості областей тривога: є загроза атаки "Шахедами"
Пізно вночі проти 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули і в столиці.
Якщо у вашому регіоні тривога – негайно прямуйте в укриття. Тим часом 24 Канал для вас збирає всю актуальну інформацію про ситуацію в регіонах, в яких є загроза ворожої атаки.
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02:18 Повітряну тривогу оголосили в Львівській та Івано-Франківській областях.01:40 Вибухи чули і в Миколаївській області.
01:38 У Тернопільській області знову оголосили тривогу.
Тим часом у Кривому Розі чули вибух.01:35 Сумська, Донецька, Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська та Одеська області – тривога. Моніторингові групи повідомляють про запуски крилатих ракет "Калібр" з моря.01:32 Повітряна тривога у Вінницькій області.
01:30 Повітряна тривога в Полтавській і Харківській областях та Світловодській громаді Кіровоградської області.
Карта повітряних тривог станом на цю мить / Скриншот
01:10 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.
У Миколаївській області оголошено тривогу.01:08 Тривогу також оголосили у Волинській області
00:01 Повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області.