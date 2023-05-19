У Києві та більшості областей тривога: є загроза атаки "Шахедами"

Пізно вночі проти 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули і в столиці.

Якщо у вашому регіоні тривога – негайно прямуйте в укриття. Тим часом 24 Канал для вас збирає всю актуальну інформацію про ситуацію в регіонах, в яких є загроза ворожої атаки.

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Повітряну тривогу оголосили вобластях.Вибухи чули і в Миколаївській області.

01:38 У Тернопільській області знову оголосили тривогу.

Тим часом у Кривому Розі чули вибух.

– тривога. Моніторингові групи повідомляють про запуски крилатих ракет "Калібр" з моря.Повітряна тривога у

01:30 Повітряна тривога в Полтавській і Харківській областях та Світловодській громаді Кіровоградської області.



Карта повітряних тривог станом на цю мить / Скриншот

Відбій тривоги у Тернопільській області.Повітряна тривога в

01:10 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.

У Миколаївській області оголошено тривогу.

Тривогу також оголосили у

У Чернігівській області знову чути вибухи.Сирени також пролунали і вПовітряна тривога уУ Київській області лунають вибухи.Відбій тривоги в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.Повітряну тривогу оголосили вЗа даними моніторингових груп, причиною тривоги в північних областях стали ворожі безпілотники. Ймовірно, іранські дрони-камікадзе.У Чернігівській області пролунали вибухи. Ймовірно, працює ППО.За даними моніторингових груп, є загроза балістичних ракет для східних регіонів. Причина тривоги на Київщині та Чернігівщині поки невідома.

00:01 Повітряну тривогу оголосили у: