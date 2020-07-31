Найближчим часом біля шести станцій метро з'являться паркувальні майданчики. Перший паркінг уже створено.

На брифінгу 31 липня міський голова Києва Віталій Кличко розповів про особливості діючого паркінгу, який розташований біля метро "Видубичі". Решта 5 майданчиків збудують за аналогією до нього, повідомляє 24 канал.

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Як виглядає паркінг біля "Видубич"

Парковка біля станції "Видубичі" розрахована на 193 місця;

Встановлено нове освітлення, транспортне та пішохідне огородження, навігацію;

Облаштовано 2 пішохідних переходи та зроблено дорожню розмітку;

Прокладено оптоволокно;

Найближчим часом буде встановлено 10 камер відеоспостереження.



Паркінг біля станці "Видубичі" вміщає 193 місця / Фото: пресслужба КМДА



Паркінг біля станці "Видубичі" став першим із серії нових парковок у Києві / Фото: пресслужба КМДА

Згідно з дослідженнями міської влади Києва, в середньому кияни залишають на цьому паркінгу близько 120-140 авто кожного дня.

Де ще збудують нові паркінги

Найближчим часом біля ще 5-ти станцій метро збудують аналогічні паркінги, розраховані на 2 тисячі місць загалом. Йдеться про такі станції:

"Академмістечко";

"Святошин";

"Червоний Хутір";

"Іподром";

"Сирецька".

Затори в Києві

Ситуація із заторами у Києві є невтішною. Основними причинами є збільшення трафіку та проведення ремонтних робіт на окремих вулицях. Згідно з рейтингом Traffic Index 2019 від компанії TomTom, Київ зайняв 12 місце із 416 в рейтингу міст із найбільшими заторами.

Завдяки збільшенню паркінгів міська влада планує зменшити затори та розвантажити центральну частину Києва.