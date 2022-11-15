У Києві та на Чернігівщині прозвучали вибухи: ймовірно, працювала ППО
15 листопада 2022 , 15:11Читать новость на русском
У Києві, а також у Чернігівській області вдень 15 листопада прогриміли вибухи. Звуки вибухів чули під час масштабної повітряної тривоги.
Інформація про звуки вибухів у Києві та області з'явилася близько 15:06, пише 24 канал. Ймовірно, причиною вибухів є робота протиповітряної оборони України.
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На Чернігівщині підтвердили роботу ППО
У Чернігівській області теж повідомляється про роботу ППО. Зокрема, глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що працюють сили ППО.Зверніть увагу. У більшості областей України станом на 15:20 триває повітряна тривога.
Зазначимо, що глава Київської ОВА Олексій Кулеба близько 15:00 попереджав про загрозу ракетного обстрілу. В'ячеслав Чаус зазначив, що ракетна атака Росії все ще триває.