Центр Києва частково перекриють 23 липня: яка причина

У четвер, 23 липня, у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Зміни пов'язані із проведенням заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

Чому перекриють центр Києва 23 липня?

Жителів та гостей столиці попередили про тимчасові зміни в організації дорожнього руху, які діятимуть 23 липня. Цього дня рух транспорту буде частково обмежений.

У повідомленні УДО зазначає, що тимчасові зміни стосуватимуться центральних районів столиці. При цьому конкретний перелік вулиць, де буде обмежено рух, наразі не наводиться.

Киянам і гостям міста рекомендують заздалегідь враховувати інформацію про обмеження руху під час планування маршрутів та, за можливістю, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, у Києві нещодавно змінилися ціни на громадський транспорт. З 15 липня проїзд у тролейбусі, метро, трамваях та автобусах вартує 30 гривень, при цьому діють знижки, якщо купувати поїздки гуртом або ж абонементи.

Поїздки, які були придбані до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня. Але після цієї дати невикористані поїздки не анулюватимуться – їхню вартість переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної карти.

Також здорожчали й ціни на поїздки міською електричкою. Разовий квиток буде коштувати щонайменше 30 гривень, а ціна залежатиме від способу оплати.