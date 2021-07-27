У Києві на Оболоні хтось досі не розібрав новорічну ялинку

У Києві на проспекті Героїв Сталінграда, 8 що на Оболоні, помітили в одній з квартир новорічну ялинку. Красуня сяяла гірляндами.

Людей здивувало, що новорічна ялинка стоїть вбрана посеред літа. У соцмережах розглядають різноманітні версії.

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Дописувачі припускають, що, можливо, власники ялинки сповідують юдаїзм. Відтак, для них новий рік (Рош га-Шана) цьогоріч припаде на 6-8 вересня. Існують й інші теорії.

Слабаки ховають ялинку в січні, сильніші тримаються до лютого, а на Героїв Сталінграда, 8 тримаються до кінця липня. Ще 3 місяці і знову буде актуально,

– зазначили в дописі.

Ймовірно, що власники ялинки таки вирішили, що двічі на рік розкладати та складати деревце – незручно, тому краще хай собі стоїть.