У Києві на Оболоні люди почули вибухи: повітряної небезпеки немає, та варто бути обережними

Жителі столичного району Оболонь на початку доби 16 травня почули звуки схожі на вибухи. Повітряної тривоги в місті в цей момент не було. Проте місцевих просять бути обережними.

Перші публікації щодо вибухів почали з'являтися приблизно о 1 годині ночі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

Наразі в цьому районі чується сильний запах гару. Також на оприлюднених записах видно стовп чорного диму, який йде з будівлі. Всі екстрені служби станом на 01:37 туди вже прибули.

Якщо ви стали свідком влучання ракети чи простого вибуху – в жодному разі не знімайте місце події. Оперативна публікація таких матеріалів може допомогти ворогу корегувати удар. Відтак намагання зібрати перегляди загрожує життю цивільних, рятувальників, які там працюють, а також наших захисників.