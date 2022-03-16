У Києві оголосили повітряну тривогу
16 березня 2022 , 09:14Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві знову лунають сирени. Системи екстреного оповіщення увімкнули о 9:09.
Прихопіть свою "тривожну валізу" та прямуйте у сховище. Не забудьте вимкнути прилади енергоживлення.
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Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
Зауважимо, російські терористи зранку 16 березня обстріляли Шевченківський район столиці. Осколок з ворожого снаряду влучив у 12-поверховий будинок.
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