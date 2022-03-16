У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві знову лунають сирени. Системи екстреного оповіщення увімкнули о 9:09.

Прихопіть свою "тривожну валізу" та прямуйте у сховище. Не забудьте вимкнути прилади енергоживлення.

Рекомендуємо Сьогодні робимо все, що кажуть військові, – Кличко про ВЦА

Перебувайте в укритті доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

Зауважимо, російські терористи зранку 16 березня обстріляли Шевченківський район столиці. Осколок з ворожого снаряду влучив у 12-поверховий будинок.

Це може вас зацікавити – Зеленський розповів про ситуацію в оточених місцях: відео