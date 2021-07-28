У Києві патрульні з перегонами затримали озброєну банду: захоплююче відео

Поліцейські майже через половину Києва переслідували членів озброєного угрупування, які вчинили розбійний напад. Зловмисники скоїли злочин у Солом'янському районі столиці та намагалися втекти на легковику Dodge.

Затримали чоловіків на вулиці Будівельників у Дніпровському районі столиці. Всередині "американця" перебували 3 чоловіків. У двох з них вилучили бойові пістолети.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясовувала всі обставини інциденту.

Затримали завдяки камерам відеонагляду

Орієнтування на Dodge, в якому можуть перебувати злочинці, патрульні отримали ввечері 25 липня.

За попередньою інформацією, у салоні автівки перебували озброєні чоловіки, які скоїли розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї.

Виявили автівку ймовірних зловмисників правоохоронці за допомогою системи "Безпечне місто". Екіпажі патрульних почали переслідування втікачів.

Перегони закінчилися тим, що машину членів угруповання заблокували.

Патрульні, погрожуючи зловмисникам табельною зброєю, витягли їх з машини та досить жорстко затримали. Знайшовши у них пістолети, правоохоронці впевнилися, що чоловіки у Dodge були саме тими, хто скоїв розбій.

Дивіться відео затримання членів угруповання, які скоїли розбій у Києві: