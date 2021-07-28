У Києві патрульні з перегонами затримали озброєну банду: захоплююче відео
Джерело:патрульна поліція Києва
Поліцейські майже через половину Києва переслідували членів озброєного угрупування, які вчинили розбійний напад. Зловмисники скоїли злочин у Солом'янському районі столиці та намагалися втекти на легковику Dodge.
Затримали чоловіків на вулиці Будівельників у Дніпровському районі столиці. Всередині "американця" перебували 3 чоловіків. У двох з них вилучили бойові пістолети.
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На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка з'ясовувала всі обставини інциденту.
Затримали завдяки камерам відеонагляду
- Орієнтування на Dodge, в якому можуть перебувати злочинці, патрульні отримали ввечері 25 липня.
- За попередньою інформацією, у салоні автівки перебували озброєні чоловіки, які скоїли розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї.
- Виявили автівку ймовірних зловмисників правоохоронці за допомогою системи "Безпечне місто". Екіпажі патрульних почали переслідування втікачів.
- Перегони закінчилися тим, що машину членів угруповання заблокували.
Патрульні, погрожуючи зловмисникам табельною зброєю, витягли їх з машини та досить жорстко затримали. Знайшовши у них пістолети, правоохоронці впевнилися, що чоловіки у Dodge були саме тими, хто скоїв розбій.
Дивіться відео затримання членів угруповання, які скоїли розбій у Києві: